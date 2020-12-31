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Osmangazi değişiyor, hayat daha da güzelleşiyor

Hasta yakınları ile birlikte her gün bin kişiye hizmet verecek olan Huzurevi, Alzheimer, Yaşlı, Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Türkiye’nin en özel projesine imza atan Osmangazi Belediyesi, şimdiden hayır dua alıyor. Hasta yakınlarının sosyalleşmelerine de imkân sağlayacak olan dev merkez önümüzdeki bahar hizmete girecek.

Genel 31.12.2020, 11:49
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Osmangazi değişiyor, hayat daha da güzelleşiyor

Hasta yakınları ile birlikte her gün bin kişiye hizmet verecek olan Huzurevi, Alzheimer, Yaşlı, Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Türkiye’nin en özel projesine imza atan Osmangazi Belediyesi, şimdiden hayır dua alıyor. Hasta yakınlarının sosyalleşmelerine de imkân sağlayacak olan dev merkez önümüzdeki bahar hizmete girecek.

Osmangazi Belediyesi, yaptığı projelerle son dönemde dünyanın ve Türkiye’nin ana gündemini oluşturan korona salgını, depremler ve ekonomik gelişmeler arasında öne çıkan ender kurumların başında geliyor. Pandemi sürecindeki dezenfeksiyon ve sosyal yardım çalışmaları ile Avrupa Belediyeleri Avrupa Şehirler Birliği (EUROCITIES) tarafından örnek gösterilerek dünya gündemine giren Osmangazi Belediyesi, dünyanın pek çok ülkesinde korona sebebiyle yaşlıların terk edildiği bir dönemde, henüz inşaat aşamasındaki Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile de farklı ülkelerden kişi ve kurumların dikkatini çekti. Özellikle salgının pik yaptığı, yaşlı ölümlerimin arttığı dönemde birçok Avrupa ve balkan ülkesinden kişi ve kurumlar merkez hakkında bilgi almak temasa geçti.

Huzur Evi, günlük Alzheimer, yaşlı, engelli bakım ve rehabilitasyon hizmetinin yanı sıra, hasta yakınları için özel etkinlik ve sosyal alanlarla günde yaklaşık 1000 kişiye hizmet verecek olan Osmangazi Belediyesi’ne ait merkez, alanında Türkiye’nin en büyüklerinden biri olacak.

Türkiye’de belediye tarafından hayata geçirilen en büyük ve özellikli merkezi BAREM inşatında incelemelerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, çok önemli bir talep ve ihtiyacı karşılayacak olan merkezin Mart-Nisan aylarında hizmete gireceğini açıkladı.

Başkan Mustafa Dündar, yaşlıların hayatına konfor katmak, Alzheimer hastaları ve engelli vatandaşlara rehabilitasyon ile yakınlarının sosyalleşmesine imkânı sağlamak için hayata geçirdikleri merkezin her yönden ilkleri barındırdığını belirtti. Önemli bir ihtiyacı karşıladığı için şimdiden teşekkür ve hayır duası aldıklarını ifade eden Dündar, “Amacımız, toplumumuzdaki dezavantajlı gruplara, sahip çıkarak yaşamlarına kolaylık ve değer katmak, bakımları ile ilgilenen ailelerine de gün boyunca sosyalleşme ve dinlenme imkânı sunabilmek.” şeklinde konuştu.

Demirtaş Mahallesi’nde merkez 14 bin 162 metrekare büyüklüğündeki merkezde iş atölyeleri, spor, yemek, müzik ve etkinlik salonları, 12 adet üçer kişilik dinlenme odası ve hobi bahçesi yer alacak. 200 yaşlı, 150 engelli, 150 Alzheimer hastası ve yakınları olmak üzere günlük yaklaşık bin kişiye hizmet verecek.
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