Osmangazi Belediyesi’nin 2020 faaliyet raporu onaylandı

Osmangazi Belediyesi nisan ayı olağan meclis toplantısı’nda 2020 faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Ayrıca toplantıda encümen ve ihtisas komisyonu üyeleri de seçildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından 2020 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Osmangazi Belediye Meclisi Başkan Vekili Murat Demir’in yönettiği oturumda grup sözcüleri, faaliyet raporu hakkında görüşlerini dile getirdi.

Muhalefetin görüşlerinin ardından konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi olarak bütçeyi en verimli kullanan belediye olduklarına vurgu yaptı. Başkan Dündar, “Osmangazi tarihinin en büyük bütçeli işlerine imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Yapımı devam eden Osmangazi Meydanı projemizle ilgili bizleri kredi kullanmakla eleştiriyorsunuz. Evet, kullanıyoruz ancak, bunu İller Bankası’ndan kullanıyoruz. Ve bu krediyi de, öz kaynaklarımıza güvenerek kullanıyoruz. Daha önce de söylediğim gibi, ‘Bu işleri yapmak, her baba yiğidin harcı değil’. Katkılarınızdan dolayı da hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, Osmangazi Belediyesi 2020 faaliyet raporu, oy çokluğuyla kabul edildi. Ayrıca meclis toplantısında Meclis Başkanvekilliği, divan kâtiplikleri, encümen ve ihtisas komisyonlarının üye seçimleri de gerçekleştirildi.