Osmangazi Belediyesi 5 memur alacak
OSMANGAZİ BELEDİYESİ, 5 KİŞİLİK MEMUR ALIMI YAPACAK. MEMUR ALIMINDA KPSS’DEN BAŞARILI NOT ALMA ŞARTININ YANINDA SÖZLÜ MÜLAKAT OLACAK.
Osmangazi Belediyesi, 5 kişilik memur alımı yapacak. Memur alımında KPSS’den başarılı not alma şartının yanında sözlü mülakat olacak.
Osmangazi Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere 3 veznedar ile 2 tahsildar alınacak. Muhasebe, Maliye, Emlak, İşletme Yönetimi, Yerel Yönetimler, Bankacılık, Sigortacılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinden ön isans mezunları ile 2018 KPSS’den P 93 puanı en az 60 olan vatandaşlar, 24 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar müracaat edebilecek.
Memur adayları başvuru için nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma ya da mezuniyet belgesi, yabancı okul mezunları için denklik belgesi, 2018 KPSS sonuç belgesi, erkek adaylar için askerlik ilişiği olmadığına dair yazı, 2 adet fotoğraf ve hangi kadroya müracaat edeceğine dair dilekçe getirecek. Puan sıralamasına göre veznedarlardan ilk 15, tahsildarlardan ise ilk ona girenler 3 Eylül tarihinde sözlü mülâkata girmeye hak kazanacak.
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