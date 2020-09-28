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Osmancık’ta elma ağacı eylül ayında çiçek açtı

ÇORUM’UN OSMANCIK İLÇESİNDE EYLÜL AYINDA ELMA AĞACI ÇİÇEK AÇTI

Genel 28.09.2020, 17:15
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Osmancık’ta elma ağacı eylül ayında çiçek açtı

Çorum’un Osmancık ilçesinde Eylül ayında elma ağacı çiçek açtı.

Osmancık İlçesi Evlik Köyü Taşlıkbaşı Mevki’inde çeltik tarlasının yanında bulunan elma ağacı sonbaharda yeniden filizlenip çiçek açtı. Dallardaki tomurcuklar ve çiçekleri fark eden arazi sahibi Mustafa Sefer Boyacı gördüğü manzara karşısında ’Mevsimin, havaların değişik gitmesi ağaçlarımızı da şaşırttı” diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

Osmancık’ta tarım ile uğraştığını belirten Mustafa Boyacı; “Taşlıkbaşı mevki’indeki çeltik tarlamızda elma ağacımızın 28 Eylül 2020 tarihinde çiçek açtığını gördük. İlgimi çekti, bu şimdiye kadar gördüğüm bir şey değil, sıradan bir şey değil. Her zaman rastlayabileceğimiz bir şey değil, Allah’ın hikmeti. Mevsimin, havaların değişik gitmesi ağaçlarımızı da şaşırttı” şeklinde konuştu.

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