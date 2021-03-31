Osman Nuri Kabaktepe’den Ekrem İmamoğlu’na yanıt: “Algı geminiz Titanik gibi batıyor”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “8-9 yılda bir tane bile yeni otobüs alınmadı” açıklamasına yanıt vererek, “AK Parti döneminin son 9 yılında bin 985 otobüs alındı. Ajansa söyleyin yalanlarınıza çekidüzen versin. Yoksa algı geminiz Titanik gibi batıyor” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “8-9 yılda bir tane bile yeni otobüs alınmadı” ifadelerini kullandığını belirten AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe konuyla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kabaktepe, “8-9 yılda 1 tane otobüs alınmadı. Ancak 2019 İETT Faaliyet Raporu diyor ki: ‘AK Parti döneminin son 9 yılında bin 985 otobüs alındı’. Ajansa söyleyin yalanlarınıza çekidüzen versin. Yoksa algı geminiz Titanik gibi batıyor” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan rapora göre, 2005 ve 2006 yıllarında 450 adet Euro III standartlı otobüs, 2007 yılında 50 adet çift katlı ve 94 adet solo/körüklü otobüs alımı gerçekleştiği, 2013’te bin 440 adet, 2015’te 126 adet, 2016’da 44 adet ve 2017’de 375 adet olmak üzere, AK Parti döneminin sadece son 9 yılında bin 985 yeni otobüs alındığı belirtildi.