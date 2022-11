Oscar ve Altın Ayı Ödüllü filmlerin yönetmeni Jım Sherıdan, Esenler Film Günleri’ne

Bu yıl 11-15 Kasım tarihleri arasında üçüncü kez sinemaseverlerle buluşacak olan Esenler Film Günleri, “My Left Foot” filmiyle 2 Oscar ödülü alan ve 6 kez Oscar adayı olarak gösterilen, “Altın Ayı” ödüllü yönetmen Jim Sheridan’ı ağırlayacak.

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 11-15 Kasım tarihleri arasında üçüncüsü düzenlenecek Esenler Film Günleri, film gösterimlerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılara imza atmış sinema profesyonelleri ile seyirciyi buluşturacak. Etkinlikler çerçevesinde pek çok kez sinemanın en prestijli ödüllerinden olan Oscar’a aday gösterilen ve 1993 yapımı “In the Name of the Father” filmiyle 44. Berlin Film Festivali’nde “Altın Ayı” ödülünü kazanan İrlandalı yönetmen Jim Sheridan’a Esenler Film Günleri’nin açılış töreninde “Onur Ödülü” takdim edilecek.

3’üncü Esenler Film Günleri, 12 Kasım Cumartesi günü Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak. “Yeni Bir Ülkeden/ In America” filminin özel gösteriminin ardından Jim Sheridan ile soru-cevap etkinliği gerçekleştirilecek. Ayrıca yönetmen, 14 Kasım Pazartesi günü saat 19.00’da Atlas 1948 Sineması’nda masterclass verecek. Filmlerinde yer verdiği karakteristik öğelerle yeni bir akım ortaya koyan Sheridan, gerçekleştireceği masterclass’ta sinemaya dair deneyimlerini paylaşacak.

Jim Sheridan, 1989 yılında “My Left Foot” (Sol Ayağım) isimli ilk uzun metrajlı filmiyle 2 dalda Oscar alırken, geniş bir seyirci kitlesine de ulaştı. Ülkesinde yaşanan sorunlara dram ve eğlence öğelerini de ekleyerek sinemada unutulmaz izler bırakan yönetmen, “Altın Ayı” ödülüne layık görülen“In the Name of The Father” filmiyle de kariyerindeki başarılara devam etti.

Usta yönetmen, “The Boxer” ile film endüstrisi için büyük öneme sahip olan Altın Küre Ödülleri’ne 3 dalda aday gösterilirken, pek çok festivalden de ödülle döndü. Jim Sheridan, ağabeyi Frankie Sheridan’a adadığı“In America” filmiyle de 3 dalda Oscar Ödülleri’ne aday oldu ve bu filmiyle toplam 16 ödül kazandı. Sheridan’ınfilmografisinde ayrıca “The Field”, 2005 yılında rap şarkıcısı 50 Cent’in hayatının anlatıldığı ve başrolde 50 Cent’in kendisinin oynadığı “Get Rich or Die Tryin”gibi filmler de yer alıyor.

Emma Thomson, Emma Watson, Natalie Portman, Jake Gyllenhaal, Richard Harris, John Hurt, Daniel Graig, Naomi Watss gibi efsanevi oyuncularla çalışan Jim Sheridan, “The Boxer”, “In the Name of The Father” ve “My Left Foot” filmlerinde birlikte çalıştığı Daniel Day Lewis’e ilk Oscar ödülünü kazandırdı. “My Left Foot” filmindeki oyunculuğuyla Daniel Day Lewis, En İyi Oyuncu Oscarı’ını alırken; Brenda Fricker da aynı filmdeki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oscarı’na layık görüldü.