banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!
Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!
'Geberttiniz! Ayıp ediyorsunuz!'
'Geberttiniz! Ayıp ediyorsunuz!'
Altın fiyatları yükselişte!
Altın fiyatları yükselişte!
Bağcılar'da saç ekimi sırasında sır ölüm!
Bağcılar'da saç ekimi sırasında sır ölüm!

OSB’lerden 206 milyon TL’lik yardım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yangın ve sel felaketlerinden etkilenenlere yönelik olarak başlattığı yardım kampanyasına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve OSB’ler de katıldı.

Genel 13.09.2021, 15:27
OSB’lerden 206 milyon TL’lik yardım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yangın ve sel felaketlerinden etkilenenlere yönelik olarak başlattığı yardım kampanyasına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve OSB’ler de katıldı.


93 OSB’den toplanan yardımlara ilişkin temsili çek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve OSB başkanları tarafından Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim edilecek.


Artvin, Rize, Kastamonu gibi Karadeniz illerini vuran sel felaketi ile Antalya ve Mersin başta olmak üzere Akdeniz’i etkileyen yangın afetlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyaya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 13 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.


Bu kararın ardından “Ben de varım” sloganıyla başlatılan kampanya için OSB’ler, “Yaraları birlikte sarıyoruz” diyerek gönüllük esasına dayalı yapılan kampanyaya katkı sağladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda OSBÜK ve 93 OSB yardım kampanyasına destek verdi. Kampanya kapsamında toplanan yardımlar, Cumhurbaşkanı Kararı’na uygun olarak kampanyanın yürütücüsü olan Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına aktarılacak.


Sanayi esnafının yaralarını saracak


Toplanan 206 milyon 500 bin lira, yangın ve sel felaketinde zarar gören 4 sanayi sitesinin yeniden inşası başta olmak üzere sanayi esnafının zararlarının tanziminde kullanılacak. Söz konusu yardıma ilişkin temsili çek, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim edilecek.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Göztepe 4 5
12. Kasımpaşa 4 5
13. Antalyaspor 3 4
14. Alanyaspor 3 3
15. Sivasspor 4 2
16. Adana Demirspor 4 2
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Manisa FK 4 9
3. Eyüpspor 4 9
4. Erzurumspor 4 9
5. Ankaragücü 4 8
6. Tuzlaspor 3 7
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 2 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Man City 4 9
5. Brighton 4 9
6. Tottenham 4 9
7. West Ham 4 8
8. Everton 3 7
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 3 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Osasuna 4 5
10. Rayo Vallecano 4 4
11. Villarreal 3 3
12. Levante 4 3
13. Real Betis 3 2
14. Elche 3 2
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0