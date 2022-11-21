Ortaköy’de kıyı döven dalgalar böyle görüntülendi

Ortaköy’de dalgalar şiddetli rüzgarın etkisiyle kıyıyı dövdü. Bazı vatandaşlar yürümekte zorlanırken, bazıları da öz çekim yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da yağmur ve rüzgar etkili olmaya başladı. Beşiktaş Ortaköy’de dalgalar kıyıyı dövdü. Bazı vatandaşlar yürümekte zorlanırken, bazıları da öz çekim yaptı. Kimi vatandaşlar da saçakların altına sığındı. Teknelerin ve vapurlarında ilelemekte zorlandığı da görüldü.