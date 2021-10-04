Ortaköy Viyadüğü’nde fileli önlem

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ortaköy Viyadüğü’nden kopan parçalar yetkilileri harekete geçirdi. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, viyadüğün altına file çekerek önlem aldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ortaköy Viyadüğü’nden kopan parçalar yetkilileri harekete geçirdi. Mahallelinin ihbarıyla harekete geçen Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, köprünün altına çektikleri fileler ile kimse zarar görmeden önlem almış oldu. Filelerle kopan parçaların yere düşmesi engellenirken, viyadükte tadilat çalışmalarının da en kısa sürede başlayacağı öğrenildi.

Çalışmalar ile ilgili konuşan Ortaköy Mahalle muhtarı Yeşim Özer, “Çok şükür kimseye zarar gelmeden çalışmalar başlatıldı. Haber verdikten sonra ivedi bir şekilde geldiler ve önlemler alındı. Şu anda bu taşlar düşmesin diye fileler geriyorlar. Bu önlem amaçlı geçici bir çözüm. Yaklaşık bir hafta önce başladı parça düşme olayı. Çok şükür kaza yaşamadan önlemlerimizi aldık. Bu sivri taşların insanın kafasına düşmesini düşünemiyorum. Çalışmalar devam ediyor ve bir iki gün daha sürecek. En geç önümüzdeki hafta ise asıl çalışmalar başlayacak” dedi.