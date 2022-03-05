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Ortak hedef: “Sürdürülebilir, katma değerli ihracat”

İhracatçı birliklerinde 2022 Nisan’da gerçekleşecek olan seçimlerde başkan adaylıkları açıklanmaya devam ediyor. Yeni dönemde başkan adaylıklarını açıklayan isimler, bir yandan da projelerini de sunuyor.

Genel 05.03.2022, 11:54
Ortak hedef: “Sürdürülebilir, katma değerli ihracat”

İhracatçı birliklerinde 2022 Nisan’da gerçekleşecek olan seçimlerde başkan adaylıkları açıklanmaya devam ediyor. Yeni dönemde başkan adaylıklarını açıklayan isimler, bir yandan da projelerini de sunuyor.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Koçak, başkan adaylığını açıklayarak, "Alt sektörlerimizle birlikte ortak akıl ile hareket edecek bir vizyonla göreve talibiz. İhracatta birim değerimizi yukarı taşımak öncelikli hedefimiz. Tüm dünyayı potansiyel ihracat pazarı olarak görüyoruz" dedi.

Koçak, kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe birçok alt sektörün var olduğunu vurgulayarak, “İhracatçılar Birliği’nde iki dönem TİM Delegeliği yaptım. Bir dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yaptım. Hemen hemen üç dönemdir ihracatçılar birliğinde işin içindeyim. Borsalar Birliği’nde Petrol Meclisi üyeliği yapıyorum. Bu bilgi birikimimizi, mevcuttaki bütün sivil toplum örgütlerini kapsayacak şekilde sivil toplum örgütleri temsilcileriyle beraber ihracatı geliştirmek, sektör sorunlarını ekibimizle birlikte çözümlemek için bu yola çıktık. İKMİB çatısı altında büyük önem arz eden birçok alt sektörümüz var. Plastik, mineral yağlar, mineral yakıtlar, kozmetik, gübre ve sabun gibi geniş bir yelpazeye sahibiz. Her sektörün kendine has sorunları var. Sadece kuracağımız Yönetim Kurulu ile değil, 51 kişilik genişletilmiş Yönetim Kurulu ile hemen her sektörden temsilci alıp ortak akılla hem ihracatı geliştirmek hem de kilogram bazında değeri artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan da yeniden aday olduğunu açıklayarak, "Sektörümüz yeni yıla rekorla başlayarak Ocak’ta 1 milyar 630 milyon 511 bin dolar ihracat gerçekleştirdi ve Türkiye’nin en fazla ihracat yapan üçüncü sanayi kolu oldu. İstikrarın olmadığı yerde başarıdan söz edilemez. Hedeflerimize ulaşmak, daha da önemlisi vizyoner hedefleri belirlemek adına seçimde yeniden adayız" dedi.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Güven Karaca da, adaylığını açıklayarak, ayakkabı, saraciye, deri ve kürk konfeksiyon ile tabakhane sektörlerinden oluşan deri ve deri mamulleri sektörünün özellikle katma değerli ihracat ve dış ticaret fazlası anlamında Türkiye’nin en önemli sektörlerinden bir tanesi olduğunu ifade etti. Karaca’nın projeleri arasında en dikkat çekicisi Karbon Nötr Organize Sanayi Bölgesi oldu.

Öncelikli hedeflerinin sürdürülebilirlik ve sosyal uygunluk alanlarında yetkinliğini kanıtlayan firma sayısını artırmak olduğunu belirten

Karaca, kuracakları Karbon Nötr OSB’lerde üretimin ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji kaynakları ile yapılacağını, bu bölgelerde üretim yapan firmaların atıklarının da kurulacak enerji üretim tesisleri ile değerlendirileceğini ve nihayetinde sıfır atık OSB hedefi için çalışacaklarını vurguladı. Karaca enerji üretimi için uygun olmayan atıkların ise kaynakta ayrıştırılacağını ve uygun şekilde geri dönüştürüleceğini, böylelikle ihracatçı firmaların kendi başlarına altından kalmakta zorlanacakları birçok sorunu elbirliği ile aşacaklarını anlattı.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nde, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Çetin Tecdelioğlu aday oldu. Tecdelioğlu, "Bizler yeni dönemde ihracatımızın gizli güçleri tamamlayıcı sektörlerimiz olan kalıp, mobilya aksesuarları, döküm gibi birçok sektörümüze komiteler oluşturacağız. Katma değerli ihracatımızı daha da artırmak adına dünyadaki fırsatları iyi analiz edeceğiz ve kurulan bu komiteler sayesinde daha fazla ihracat gerçekleştireceğiz. Ayrıca sektörlerimizin temsiliyetini artıracak bu komiteler sektörler arası birlikteliği de olumlu anlamda etkileyecek. Yeni dönemde sektörlerimizin STK’larda temsiliyetini artıracağız” dedi.

Madende sektör odaklı yönetim

Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Maden Sektörü Başkanı Rüstem Çetinkaya da, “Sektörün tabanından gelen, kartvizit beklentisi olmayan, fikirlerin yarışacağı hatta zaman zaman çatışacağı bir yönetim ekibi ile yola çıkıyoruz. Yönetim Kurulumuzu başkan odaklı değil, sektör odaklı kurmayı amaçlıyoruz” dedi.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği başkanlığına aday olan Kazım Taycı da, “Yönetime geldiğimiz zaman, tüm üretici ve ihracatçı arkadaşlara söyleyeceğimiz en önemli nokta, dünyanın her yerine ürün satabilme potansiyelimiz olduğu olacak. Öncelikle hepimizin birlikte gidip dar boğaza düştüğümüz pazarlardan kurtulmamız lazım. İhracat pazarlarımızı daha da çeşitlendirmemiz gerekiyor. Yeni dönemde bu konuda çalışmalara önem vereceğiz. Sektörümüzü ileriye taşıyacak her kararı sektörümüzle birlikte alacağız” dedi.

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