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Ortak akılla örnek dönüşüm

BURSA’DA YILLARDIR SPOR MÜSABAKALARINA EV SAHİPLİĞİ YAPAN VE MÜLKİYETİ GEÇTİĞİMİZ AYLARDA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE DEVREDİLEN ATATÜRK KAPALI SPOR SALONU, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NIN DESTEĞİYLE YENİLENECEK. PROJEDE, BURSA’DAKİ MESLEK ODALARININ GÖRÜŞLERİ DE DİKKATE ALINACAK.

Genel 01.09.2020, 13:15
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Ortak akılla örnek dönüşüm

Bursa’da yıllardır spor müsabakalarına ev sahipliği yapan ve mülkiyeti geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Atatürk Kapalı Spor Salonu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle yenilenecek. Projede, Bursa’daki meslek odalarının görüşleri de dikkate alınacak.

1972 yılında hizmete açılan kapalı spor salonuyla birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait birimler ve yüzme havuzunun da yer aldığı 18 dönümlük alan, modern dönüşümle yeniden inşa edilecek. Yenileme sonrası açığa çıkacak kısım ise salonun hemen yanı başında bulunan 42 dönümlük Millet Parkı’yla bütünleştirilecek. Bu şekilde hem yeşil alan miktarı artacak, hem de ekonomik ömrünü tamamlamış bina ortadan kaldırılmış olacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkım çalışmaları sona eren mevcut salon yerine, yine Atatürk ismiyle yeni bir salon inşa edilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni Atatürk Kapalı Spor Salonu için en uygun projenin belirleneceğini söyledi. Bursa’nın otopark ve yeşil alan ihtiyacının bulunduğunu ve yapılacak projeyle birlikte bu iki alanda hatırı sayılır artışın yaşanacağını ifade eden Başkan Aktaş, bu konuda mimar, peyzaj mimarları ve şehir plancıları odalarının tecrübelerinden yararlanacaklarını açıkladı. Meslek odaları ile iletişim halinde olduklarını kaydeden Başkan Aktaş, “Ortaya çıkacak proje Türkiye’ye örnek olacak. Bursa’nın tarihî ve kültürel kimliğini, ekonomi potansiyelini en üst seviyede değerlendirmek istiyoruz. Şehirleşme anlamında yaşanabilir alanlar inşa etmek istiyoruz. Dönüşümde ise şehrin yapısını bozmayacak projeler üzerinde duruyoruz. Bütün bunları gerçekleştirirken, ortak akla önem veriyoruz” dedi.

Reyat Oyal Kültürparkı girişinde yer alan Atatürk Kapalı Spor Salonu’nun bu zemin zarfında yenileneceğini belirten Başkan Aktaş, “Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşların fikirlerinden yararlanmak istiyoruz. Bursa hepimizin. Geleceğimiz ve çocuklarımız için en iyi ve işlevsel projeyi ortaya çıkarmak zorundayız. Bunun gayretindeyiz” diye konuştu.

Başkan Aktaş, proje belirlendiğinde, zaman kaybetmeden inşaat aşamasına geçeceklerini dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan yıkımın ardından; Atatürk Kapalı Spor Salonu’nun yenilenmesine dair ilk adım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Bursa ziyaretinde atılmıştı. Bakan Kurum, ziyaretinde Çekirge Teras ve Hanlar Bölgesi’nin açığa çıkartılmasıyla ilgili projelere de startı vermişti.

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