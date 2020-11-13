Ortahisar Belediyesi’nden Antakya Belediyesi’ne 4 bin 61 adet fidan bağışında bulundu

Trabzon’un Ortahisar Belediyesi, bir süre önce terör örgütü PKK’nın sabotajları sonucu çıkan yangınlarda orman varlığının önemli bir kısmını kaybeden Hatay’ın Antakya Belediyesi’ne 4 bin 61 adet fidan bağışında bulundu. Gönderilen fidanların kamyona yüklenmesine yardımcı olan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar’ın kardeşlik fidanlarının Antakya’da yeşereceğini söyledi.

Kardeşlik fidanlarının terör örgütü PKK’nın yangın sabotajlarına verilecek en güzel cevap olduğunu belirten Genç, “Maalesef birtakım hain sabotajlar ve ihmaller sonucu ülke olarak ormanlarımızın önemli bir bölümünü kaybediyoruz. İnsanlığın ortak mirası olan ormanlarımızı korumak ve orman varlığımızı daha da artırmak hepimizin görevidir. Antakya’da birden çok alanda orman yangınları çıktığında Antakya Belediye Başkanımız İzzetin Yılmaz’a bu sözümüzü vermiştik. Bu sözümüzü yerine getirmekten dolayı da son derece mutlu ve gururluyuz. Birkaç gün önce 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde ve farklı zamanlarda dikilen fidanların ülke olarak orman varlığımızın artırılmasında çok önemli bir yeri teşkil ettiğini belirtmek isterim. Ülkemizin bazı bölgelerinin çölleşmeyle yüz yüze kalması küresel iklim değişikliğinin bir sonucudur. Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede de konunun uzmanlarının ortak görüşü olarak en önemli faktör orman alanlarının artırılmasıdır” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kararlı mücadelesi sonucu yurtiçinde varlık gösteremeyen PKK’nın orman sabotajlarına yönelerek Türkiye’ye zarar vermeye çalıştığını kaydeden Genç, “Ülkemiz uzun yıllardır terör belasıyla mücadele etmektedir. Kahraman Mehmetçiğimiz canını dişine takarak hem yurtiçinde hem de yurt dışında PKK ile amansız bir mücadele yürütmektedir. Türkiye’nin kararlı mücadelesi sonucu yurtiçinde nefes alma imkânı bulamayan terör örgütü PKK, üzülerek belirtmek isterim ki, orman yangınlarıyla gündeme gelmeye çabalamaktadır ve Türkiye’ye bu şekilde zarar vermeye çalışmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin amansız mücadelesi sonucu son yıllarda yurtiçinde sayıları 300’e kadar düşen bölücü örgüt mensupları milli varlığımız olan orman alanlarına yönelmektedir. Hatay’daki yangınların müsebbibi olan PKK’ya en güzel cevap bu gönderdiğimiz fidanların burada kardeşlik fidanları olarak yeşermesi olacaktır. İnşallah, bu gönderdiğimiz fidanlar sayesinde Hatay ormanları daha yeşil ve güzel bir görünüme kavuşacak. Ve ülkemizin en güneyinde yer alan güzel Antakya’ya gönderdiğimiz bu fidanlar aynı zamanda bu insanlık dışı sabotajlara tevessül eden terör örgütü için de çok güçlü mesaj olacaktır” diye konuştu.