Geçen yılı 9 milyar 156 milyon dolar ihracatla kapatan hububat sektörü yeni dönemde katma değeri yüksek ihracata odaklandı. Dubai’de düzenlenen fuara 200 firma ile katılım gösteren hububat sektöründe Ortadoğu’da Türk ürünlerine ilgi artıyor.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan adayı Kazım Taycı, “Cumhurbaşkanımızın buraya gerçekleştireceği ziyaret ticaretimize çok ciddi katkılar sağlayacak. Bu ziyaret, bölge ülkeleriyle ticaretimize can suyu olacak. Özellikle Körfez ülkeleriyle siyaset ve ticaret eş değerde. Yapılacak anlaşmalar ve olumlu görüşmeler ile ticaretimize çok ciddi katkılar sağlayacaktır. Türkiye’nin genel ticaretinde sadece Suudi Arabistan’a 3 milyar dolarlık bir ticaretimiz vardı. Geçtiğimiz yıl itibari ile bu rakamlar 189 milyon dolarlara kadar düştü. Cumhurbaşkanımızın burada yapacağı görüşmeler ile tekrar 3 milyar doları yakalayabileceğimize ve Birleşik Arap Emirlikleri ile olan gayri resmi kısmi ambargoların da iyileşen ilişkilerle beraber kalkması sayesinde hacmimizin yaklaşık yüzde 40 artabileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Taycı, "Ortadoğu’da Türk ürünlerine ilgi artıyor. MENA bölgesinde, Birleşik Arap Emirlikleri’nde, Katar’da, Bahreyn’de, Yemen’de, Umman’da yani genel olarak Ortadoğu’da ihracatımız iyi gidiyor. Ürün kalitemiz, rekabetçi fiyat politikamız, termin sürelerimizin kısa olması ve en önemlisi Ortadoğu mentalitesini bir Avrupalıya göre daha hızlı anlayabilmemiz bize burada avantajlar sağlıyor” dedi.

Özellikle pandemi ile birlikte tedarik zincirlerindeki bozulmanın Türkiye ihracatı için fırsatlar oluşturduğunu vurgulayan Taycı, “Burada bir kuyruklu yıldız yakaladık. İhracatımız yüzde 35 - 40 büyüdü. Hedefimiz ise bunun sürdürülebilirliğini sağlamak. Elde ettiğimiz yeni pazarlarda bilinirliğimizi artırmaya devam etmeliyiz. İhracatçı oturduğu yerden ürününü satamaz. Ticaret Bakanlığımızın da belirlediği ülkeler öncelikli olmak üzere Tayland’a, Çin’e, Kore’ye, Japonya’ya, Brezilya’ya, Meksika’ya, Amerika’ya, Rusya’ya, Hong Kong’a gidecek ve buralardaki fuarlara katılım göstereceğiz" dedi.