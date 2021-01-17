Örnek muhtar hizmeti beklemedi, kardan kapanan köy yollarını kendi açtı

Bursa’nın en genç muhtarlarından olan İshaklar köyünün muhtarı Emre Oruç, belediyeden hizmeti beklemeyip "köylüler mağdur olmasın" diye karla kapanan köy yollarını kendi açtı.

Harmancık ilçesi İshaklar köyü Muhtarı Emre Oruç, yağan yoğun kar yağışıyla birlikte kapanan köy yollarını traktörüyle kendi açtı. Yaptığı örnek hareketle herkesin takdirini kazanan genç muhtar, hizmeti köylülerin ayağına getirdi. Gece boyu traktörüyle köy yollarını açan muhtara köylüler dua etti.

Bursa’nın en genç muhtarlarından biri olduğunu ifade eden İshaklar köyü Muhtarı Emre Oruç, "Köyümüz dağlık bir bölgede, rakımı oldukça yüksek. Gelen kar yağışıyla birlikte köy yolları kapandı. Ben de yolların kapanmasıyla birlikte köylüler mağdur olmasın diye gece boyu köy yollarını traktörümle açtım. Çözüm üretip kendi öz imkanlarımızla hizmet ettik. Muhtarlar hizmet için var. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Harmancık Belediyesi bize her türlü hizmeti veriyor. Biz bizim de katkımız olsun diye böyle bir şey yaptık" dedi.