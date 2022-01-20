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Ormana terkedilen hayvanlar havaların soğuması ile birlikte zor günler geçiriyor

Hayvanların kayıt edilmesine yönelik çıkarılan kanunun ardından Arnavutköy ve Çatalca’da sokağa bırakılan hayvan sayısı arttı. Çoğunluğu köpeklerden oluşan hayvanlar dondurucu havada zor günler geçirirken, Arnavutköy’de bir vatandaş, ölüme terk edilen 20 köpeğe kiraladığı evde bakıyor. Sokağa atılan köpekler ise drone ile görüntülendi.

Genel 20.01.2022, 12:03
Ormana terkedilen hayvanlar havaların soğuması ile birlikte zor günler geçiriyor

Hayvanların kayıt edilmesine yönelik çıkarılan kanunun ardından Arnavutköy ve Çatalca’da sokağa bırakılan hayvan sayısı arttı. Çoğunluğu köpeklerden oluşan hayvanlar dondurucu havada zor günler geçirirken, Arnavutköy’de bir vatandaş, ölüme terk edilen 20 köpeğe kiraladığı evde bakıyor. Sokağa atılan köpekler ise drone ile görüntülendi.

Gaziantep’te 2 pittbul cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmasının ardından yasaklı köpek ırklarının 14 Ocak 2022’ye kadar kayıt alınması konusunda çalışma başlatılmıştı. Kayıt edilmediği tespit edilen hayvan sahiplerine ise 15 bin lira idari ceza uygulanması yönünde karar alınmıştı. Son kanunun yürürlüğe girmesinin ardından sokağa atılan köpek sayısında artış gözlendi. Özellikle ormanlık alanlara bırakılan çoğunluğu köpeklerden oluşan hayvanlar dondurucu soğukta zor günler geçiriyor.

Çok sayıda hayvan Çatalca ve Arnavutköy’deki ormanlık alana bırakıldı

İstanbul’un Arnavutköy ve Çatalca ilçelerindeki ormanlık alanlara bırakılan çok sayıda köpek soğukta donma tehlikesiyle karşı karşı kalıyor. Zor günler geçiren hayvanlara vatandaşlar sahip çıkıyor.

Sokağa atılan köpekler için ev kiraladı

Arnavutköy Bolluca Mahallesi’nde oturan Burhan Özkan, dışarı atılan köpekler için bir ev kiraladı. Özkan, ormanlık alanda ölüme terk edilen köpekleri onlar için kiraladığı eve getiriyor. 20 köpeğe kiraladığı evde bakan Özkan, yaralı ve bakıma ihtiyacı olan hayvanların tedavilerini de yaptırıyor.

Sokaklarda ölüme terk edilen hayvanların yardımına koşan hayvansever Burhan Özkan, “Ben yıllardır sokak hayvanları ile uğraşıyorum. Maalesef ki insanlar çıkan son yasa nedeni ile evlerinde bulunan hayvanları sokağa atmaya başladılar ve bir sürü hayvan telef oldu. Biz hayvan severler bu hayvanları yaşatmak için ciddi mücadele veriyoruz ama şu anda yükümüz ciddi anlamda artmış durumda özellikle ormanlara atılan hayvanlar son zamanlarda çok fazla. Çok ufak bir alanda bile çok fazla kurtardığımız kedi ve köpeklerimiz var" dedi.

"Dışarıda ölen hayvanların bir çoğu açlıktan ve akciğer üşümesinden ölüyor"

Fırsatçıların mamaya zam yaptığını söyleyen Özkan, "Yapılan son zamlardan sonra da fırsatçılar doları bahane ederek mamalara ciddi anlamda zam yaptı bayat ekmek bile ateş pahası oldu yükümüz de bayağı arttı. Sokaklarımız köpeklerle dolmuş durumda. Biz de çıkmaza girdik. Ne yapacağız bilmiyoruz ama hiçbir hayvanın zarar görmesini istemeyiz umarım kısa sürede bu evlatlar yeni yuvalarına devletimizin yapacağı yeni yerlerine alınırlar. Biz zarar gören hayvana sahip çıkıyoruz çünkü sağlıklı hayvan bir şekilde başının çaresine bakıyor ama şu düşünceyi de yanlış buluyorum. Hayvan dışarıda bir şekilde başının çaresine bakar. Dışarıda ölen hayvanların bir çoğu açlıktan ve akciğer üşümesinden ölüyor. Bir süre evlerde bakıldıktan sonra sokağa atılan hayvanların yaşama şansı ise çok daha az ya ölüyor yada agresifleşiyor. Ben öyle hayvanlar gördüm ki sahibinden ayrıldığı için bilerek kendini öldürmek isteyen araçların altına bilerek atlayan hayvanlar gördüm. Çocuklarımızı nasıl bırakamıyorsak hayvanları da bırakmamamız lazım hayvan sahiplenmek bir hobi değildir ve hayvanlar hediye değildir. Doğum gününde veya yılbaşında alınıp hediye edilmez mamaya zam geldi, koltuk parçalıyor diye dışarıya bırakılmaması lazım. Bir hevesle hayvan sahiplenince aslında ona zarar vermiş oluyorsun” diye konuştu.

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