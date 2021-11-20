banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Müslüme soruşturmasında ‘husumetli’ detayı
Müslüme soruşturmasında ‘husumetli’ detayı
Z kuşağının en güvendiği ünlülerden biri de Nihat Hatipoğlu
Z kuşağının en güvendiği ünlülerden biri de Nihat Hatipoğlu
"İlacı kullanmış olanların endişelenmesine gerek yok"
Bebek özlemi çeken çiftlere 'kemik iliği' umut olacak!
Bebek özlemi çeken çiftlere 'kemik iliği' umut olacak!

Ormana bitişik parselde yapı inşa edilemeyecek

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Genel 20.11.2021, 15:00
Ormana bitişik parselde yapı inşa edilemeyecek

ANKARA (AA) - Binaların yangından korunmasına yönelik düzenlemeyle orman alanlarına bitişik parsel oluşturulamaması ve imar planı hazırlanırken yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından itfaiye araçlarının ulaşımını sağlamak üzere orman sınırı ile parsel arasında asgari 10 metre yol bırakılması şartı getirildi.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, orman alanları içinde veya bitişiğinde yapılacak rafinerilerde, fosil yakıt kaynaklı elektrik üretim tesislerinde, kurulu gücü 500 megavat ve üzeri olan enerji üretim tesislerinde, toplam kapalı kullanım alanı 2 bin metrekareden büyük fabrikalar gibi endüstriyel tesislerde ve bunların depolama tesis ya da sahalarında mevcut parseller ile orman arasında yol yok ise parsel içinde 4 metre iç ulaşım yolu bırakılacak.

Ayrıca orman yangınlarından kaynaklı alev ve/veya sıcaklığın tesislere ait yapılara ve depolama sahasına sirayet etmesini engellemek amacıyla, tesise ait yapı cephesinden ve depolama sahasından itibaren 100 metre mesafe içeresinde "dış yangın bölgesi" teşkil edilecek.

Bu alanda yangın hidrant sistemi kurulacak. Dış hidrant sisteminin su ihtiyacı için en az dakikada 5 bin 700 debiyi 60 dakika süre ile karşılayacak kapasitede depo tesis edilecek.

Bina cephesinden itibaren 300 metre mesafedeki ormanlık alanların hızlı yanıcı orman örtüsü olması halinde, bina cephesinden itibaren ilk 1,5 metrenin çakıl benzeri yanmaz malzemeyle kaplanması, 1,5-10 metre arası ağaç ve yanıcı madde olmaması, 10-30 metre mesafe içerisinde ağaç aralıklarının en az 3 metre olması, 6 ayda bir kuru nebat temizliği yapılması, 30-100 metre mesafe içerisinde 2 metreden alçak dalların ve zemindeki kuru nebatın temizliğinin yapılması, dış cepheler, çatı kaplama ve yağmur oluğu, kapı ve pencerelerin hiç yanmaz malzemeden yapılması, camların kırılmaz veya yangına 30 dakika dayanıklı olması, depo sahalarındaki yakıt/ürün türüne göre oksijen temasını kesici tedbir alınması zorunlu hale geldi.

Yönetmeliğe göre, bu tedbirler alınmadan ruhsat düzenlenemeyecek ve faaliyetlere izin verilmeyecek.

Ayrıca orman alanlarına bitişik parsel oluşturulamayacak. İmar planı hazırlanırken yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından itfaiye araçlarının ulaşımını sağlamak üzere, orman sınırı ile parsel arasında asgari 10 metre yol bırakılacak.

Mevcut binalara 31 Aralık 2023'e kadar süre verildi

Mevcut binalar için de bu önlemlerden uygulanabilir olanların 31 Aralık 2023'e kadar uygulanması şartı getirildi. Ruhsat vermeye yetkili idarelerce bu tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığı denetlenecek. Bu süre içerisinde, alınacak tedbirlerin gerekli kıldığı imalat veya tesisatın yapımına başlanmış ise yapım süresine bağlı olarak ilgili idare tarafından 1 yılı aşmamak üzere yapım süresi tanınabilecek.

#türkiye
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 13 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Erzurumspor 12 25
5. Bandırmaspor 12 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 12 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Athletic Bilbao 13 19
8. Osasuna 13 19
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 14 7
20. Getafe 13 6