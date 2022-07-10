Orman yangınlarıyla mücadelede rezerv güce yerli ve milli üretim desteği

Orman yangınlarıyla mücadelede Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait hava araçlarının “Rezerv Güç” olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Millî Savunma Bakanlığına ait 2 adet C-130 Uçağı ve 18 adet çeşitli tipte helikopterin “rezerv güç” olarak kullanılması için Millî Savunma Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında “MSB Envanterinde Bulunan Hava Araçlarının Büyük Orman Yangınlarında Rezerv Güç Olarak Kullanılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü” imzalanmıştı.

Millî Savunma Bakanlığı’nın bağlı şirketi Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş (ASFAT) yeni uygulama için imzalanan iki ayrı sözleşme ile hazırlıklara başladı. Söz konusu sözleşmeler ile Orman Genel Müdürlüğü’nün yangınlarla mücadelede ihtiyaç duyduğu malzeme, ekipman ve eğitimlerin ASFAT tarafından sağlanması kararlaştırıldı.

Yapılan anlaşma çerçevesinde; Orman Genel Müdürlüğü için ASFAT tarafından 20’si Türk Askeri Fabrikalarında olmak üzere 30 adet 2,5 ton kapasiteye sahip yangın kovası, 5’i Türk Askeri Fabrikalarında olmak üzere 7 adet 7,5 ton kapasiteye sahip yangın kovası ve 7 adet de Helikopter kanca kiti üretildi. Ayrıca ASFAT tarafından C-130 uçaklarından atılan ve havadan yangın söndürmek için kullanılan kutular tedarik ediliyor. Sözleşme dahilinde bu sistemin kullanımı için pilotlara Yangına Müdahale Eğitimi de verildi. Kısa süre içerisinde yangın söndürme kutularının üretimlerinin de Millî Savunma Bakanlığına ait askerî fabrikalarda yapılması planlanıyor.