Orman yangını yüzünden evlerini boşaltan vatandaşların çaresiz bekleyişi sürüyor
ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE ÖĞLEN SAATLERİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI HALA KONTROL ALTINA ALINAMADI. YANGIN NEDENİYLE EVLERİNDE AYRILAN VATANDAŞLARIN, BÖLGEDE ÇARESİZ BEKLEYİŞİ DEVAM EDİYOR.
Adana’nın Kozan ilçesinde öğlen saatlerinde çıkan orman yangını hala kontrol altına alınamadı. Yangın nedeniyle evlerinde ayrılan vatandaşların, bölgede çaresiz bekleyişi devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, Kozan’ın Kuyubelli Mahallesi öğle saatlerinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüdü. Saatlerdir yangın devam ederken, çevredeki evlere kadar alevler uzandı. Vatandaşlar değerli eşyalarını alıp evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Evlerini terk eden vatandaşlar, yol kenarlarında aileleriyle birlikte çaresiz bir şekilde yangının söndürülmesini bekliyor.
Kozan ilçesi Kaymakamlığı tarafından yangından mağdur olan aileler için kriz masası oluşturuldu. Oluşturan kriz masasında, yangında mağdur olan ailelerin 0322 515 29 30 numaralı telefonla kaymakamlığa ulaşıp yardım isteyebilecekleri belirtildi.
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