Orman köylüsü kendi elektriğini üretiyor

Orman Genel Müdürlüğü, 40 ilde, 67 ilçede, 144 orman köyünde toplam bin 490 haneye çatı ŞEBGES kurulumu gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, orman köylerinin kalkınmalarını sağlamak amacıyla 2016 yılından beri yürüttüğü projeyle güneş enerji santrali desteği sağlıyor. Projeyle şimdiye kadar 40 ilde 144 orman köyünde toplam bin 490 hanenin çatısına Güneş Enerji Santrali (GES) sisteminin kurulumu yapıldı.

Orman Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışma ve projelerle orman köylüsü destekleniyor. Genel Müdürlük bünyesindeki ORKÖY, ormanların korunması, geliştirilmesi ve işletilmesi amacıyla orman köylüsünü sosyo-ekonomik projelerle desteklemek suretiyle yaşam kalitesini iyileştirmek ve gelir seviyelerini artırmayı amaçlıyor. Desteklerle ormanlar üzerindeki olumsuz baskının ve odunun yakacak olarak tüketimini azaltmayı, orman-halk ilişkilerini düzenleyerek ormanların sürdürülebilir yönetimini sağlamayı hedefliyor.

ORKÖY çerçevesinde Türkiye’de 23 bin 100 orman köyü/mahallesinde yaşayan 7 milyon orman köylüsüne ve onların kurdukları Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine destek veriliyor. Kredi desteklerinin yüzde 20’si hibe, geri kalan yüzde 80’lik kısım ise yılda 1 taksit olmak üzere, proje türüne göre 3-7 yılda ve faizsiz olarak geri alınıyor.

Elektrik üretimine destek

Orman Genel Müdürlüğü, orman köylülerinin sosyal ve ekonomik açıdan kalkınmalarının desteklenmesi amacıyla teknolojideki gelişmeleri, çevresel fırsatları takip ederek sürekli yeni projeler ve finansal çözümler geliştirerek uyguluyor. Bu çerçevede 2014 yılında Küresel Çevre Fonu (GEF) kaynaklı orman köylülerinin tükettikleri elektrik enerjisini kendilerinin üretebilmesi için proje önerisinde bulunuldu.

"Türkiye’de Orman Köylerinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi İçin Sürdürülebilir Finans Mekanizması Projesi" (ORKÖY PV Projesi) GEF tarafından kabul edilerek 2016 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile uygulanmaya başlandı.

Orman köylülerimizin tükettikleri elektrik enerjisini, güneş enerjisinden kendilerinin karşılayabilmeleri amaçlı şebekeye bağlı Çatı Tipi GES uygulamaları başlatıldı.

Çatı GES uygulamaları çerçevesinde ilk etapta 19 ilde 26 orman köyünde 255 haneye 360 kilowatt saat gücünde yüzde 100 GEF hibe destekli Çatı Tipi Şebekeye Bağlı Güneş Enerji Santralleri (Çatı ŞEBGES) kurulumları tamamlandı.

Sonraki etapta eş finansmanlı proje çalışmaları başlatılarak 2021 yılında projenin yüzde 33’ü GEF hibe desteği ve yüzde 67’si Orman Genel Müdürlüğü bütçesinden karşılandı. Bu uygulamayla 24 ilde 56 orman köyünde 551 haneye bin 126 kilowatt saat gücünde Çatı Tipi ŞEBGES kuruldu.

Halen 20 ilde 70 orman köyünde 684 orman köylüsünün çatılarına bin 387,5 kilowatt saat gücünde Çatı ŞEBGES kurulum çalışmaları devam ediyor.

Projenin başından itibaren, 27 Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 40 il ve 67 ilçede 144 orman köyünde 1490 hanenin çatısına Çatı ŞEBGES kurulumu gerçekleştirildi.

"Yerinde kalkınmaya olanak sağlayan, istihdam sağlayıcı her türlü projeyi destekliyoruz"

Orman köylülerinin kalkınmasına büyük önem verdiklerini belirten Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, orman köylülerinin kalkınmasına yönelik Orman Genel Müdürlüğünün birçok alanda yürütülen faaliyetler için destek yaptığını vurgulayarak, "Bakanlığın politika ve hedefleri doğrultusunda ormanların sürdürülebilir yönetimini sağlayacak, köylünün ürettiği ürünleri ve iş gücünü değerlendirici, yerinde kalkınmaya olanak sağlayan, istihdam sağlayıcı her türlü projeyi destekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.