banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
TL, faiz kararı öncesinde değer kazandı
TL, faiz kararı öncesinde değer kazandı
Balıkçılar akın etti: Hamsi 15 liraya düştü
Balıkçılar akın etti: Hamsi 15 liraya düştü
Twitter, Çin’in ABD büyükelçiliğini Uygur tweetiyle kilitledi
Twitter, Çin’in ABD büyükelçiliğini Uygur tweetiyle kilitledi
İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 31'e ulaştı
İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 31'e ulaştı

Orman İşletmesi Mustafakemalpaşa’ya nefes oldu

Mustafakemalpaşa’nın orman varlığı, Orman İşletme Müdürlüğü’nün titiz çalışmalarıyla büyüyor.

Genel 21.01.2021, 12:50
2
Orman İşletmesi Mustafakemalpaşa’ya nefes oldu

Mustafakemalpaşa’nın orman varlığı, Orman İşletme Müdürlüğü’nün titiz çalışmalarıyla büyüyor.

Büyük bir kısmı Marmara Bölgesi’nde küçük bir bölümü ise Ege Bölgesi’nde olmak üzere toplam 156.178,40 hektarlık sorumluluk sahasında 78 yıldan beri hizmet veren Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü, 2020 yılında gerçekleştirdiği orman ağaçlandırma ve bakım çalışmalarıyla bölgeye nefes kattı.

Yüzde 52’si ormanlık alanla kaplı Mustafakemalpaşa’da 13 adet işletme şefliği ile faaliyetlerini sürdüren Orman İşletme Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl iklime uygun çeşitli türlerde 255 bin fidanı ve tıbbî aromatik bitkiyi toprakla buluşturdu.

Habitat zenginliğine katkı

Çalışmalar dâhilinde 210 bin kızılçam, 10 bin mavi servi, 2 bin fıstık çamı, 10 bin badem, 5 bin ceviz, 300 adaçayı ve 5 bin erik fidanı, endüstriyel plantasyon sahaları, yol kenarı ve dere içlerine dikilirken, 4 ton kayın ve 2,5 ton karaçam tohumu ise tabii gençleştirme sahalarına ekilerek Mustafakemalpaşa’nın habitat zenginliğine büyük bir katkı sağlandı.

Dikim yöntemiyle gerçekleştirilen ağaçlandırma faaliyetleri çerçevesinde 130 hektarlık alanda idare süresi dolan kızılçam ve servi ağaçları Orman İşletme Müdürlüğü fidanlıklarında yetiştirilen kaliteli fidanlarla gençleştirilirken, 500 hektarlık kayın ve karaçam sahasında ise tabii gençleştirme çalışması yürütüldü. Bunun yanı sıra yol kenarlarına dikilen servi fidanları da yangın perdesi vazifesi görecek.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, 350 hektarlık alanda 4 ton civarında kayın, 150 hektarlık alanda ise 2.5 ton karaçam tohumu daha toprak işlemesi yapılarak ormanlık alana ekildi.

Barkot uygulaması sürüyor

Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman ürünlerinin kolay kayıt altına alınması amacıyla projelendirilen barkod sistemi için pilot bölge seçilen Mustafakemalpaşa’da geçtiğimiz yıl sonuna doğru başlayan uygulama da hızla sürüyor.

Orman emvalinin kesiminden, nakil, depolama ve pazarlama kısımlarına kadar iş gücü ve zaman tasarrufu sağlayan barkod kayıt uygulamasının Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Sarnıç ve Turfal bölgesinde başladığı, üretilen orman emvalinin takip ve kontrolünde hassasiyet sağlayarak, stok takibi ve orman koruma konusunda birçok avantaj sunan sistemin pilot uygulamadan sonra diğer ormanlık bölgelerde de uygulamaya konulacağı bildirildi.
Yorumlar (0)
banner422
10°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Hatayspor 19 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 18 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Rizespor 19 24
13. Sivasspor 18 23
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 18 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Getafe 18 23
11. Celta de Vigo 19 23
12. Levante 18 22
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 19 12