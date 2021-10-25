banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Beklenen zam geldi
Beklenen zam geldi
HSK’dan 10 büyükelçi açıklaması
HSK’dan 10 büyükelçi açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
İş dünyası, faiz indirimlerinin yayılmasını istiyor
İş dünyası, faiz indirimlerinin yayılmasını istiyor

Orhangazi, genç astsubaya ağladı

Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen genç astsubay, memleketi olan Bursa’nın Orhangazi ilçesinde göz yaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Genel 25.10.2021, 17:11
Orhangazi, genç astsubaya ağladı

Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen genç astsubay, memleketi olan Bursa’nın Orhangazi ilçesinde göz yaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ailesi Orhangazi’de yaşayan ve son olarak Elazığ’da görev yapan genç astsubay Abdullah Şimşek (28), tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Elazığ’da görev yaparken kanser hastalığı teşhisi konulan ve bir süredir tedavi gören Abdullah Şimşek, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesinde hayatını kaybetti. Genç astsubayın ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Genç astsubayın cenazesi sabah saatlerinde Bursa’daki hastaneden alınarak Orhangazi’ye getirildi. Son kez baba evine getirilen Astsubay Abdullah Şimşek için burada dualar edildi, helallik alındı. Şimşek’in cenazesi, daha sonra buradan alınarak Gazi Orhanbey Camii’ne getirildi. Abdullah Şimşek, kılınan cenaze namazının ve askerî törenin ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi

Genç astsubayın babası Kemal ile annesi Aynur Şimşek gözyaşlarına boğuldu. Ailenin 3 çocuğundan birisi olan Abdullah Şimşek’in cenazesinde anne ve babası ile diğer yakınları güçlükle ayakta durabildi. Cenazeye Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, askerî ve mülkî erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2