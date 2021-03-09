Orhaneli’de koronavirüs sıfırlandı

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde korona virüs vak’aları sıfırlandı.

Orhaneli ilçesinde yapılan sıkı denetimler sayesinde, 2 gün öncesine kadar 7 olan korona virüslü vak’a sayısı bugün gün itibari ile sıfıra düştü. İlçede pandemi süresinde çok sıkı denetimler yapıldı. Uygulamaların ardından ilçe merkezi ve toplam 61 mahallede korona virüslü kişi kalmadı.

Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkanı Ali Aykurt ile denetlemelere katıldı. Bulgurlu, ilçe esnafı ve vatandaşa hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti. Salı pazarı esnafını ve berberleri denetleyen ekipler, maske, mesafe ve temizlik hususunda ikazlarda bulundu.