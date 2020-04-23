Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
EKOVİTRİN TV GÜNCEL EKONOMİ GENEL DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ YILIN STARLARI TURİZM
BİST
98752
ALTIN
387.666
DOLAR
6.9663
STERLİN
8.5952
EURO
7.4981

Orhaneli’de bütün çocuklar sabah balonlarla ve hediyelerle uyandı

ORHANELİ İLÇESİNDE ÇOCUKLAR, SABAH UYANDIKLARINDA KAPILARINDA BALONLARLA KARŞILAŞTI.

Orhaneli’de bütün çocuklar sabah balonlarla ve hediyelerle uyandı

ORHANELİ İLÇESİNDE ÇOCUKLAR, SABAH UYANDIKLARINDA KAPILARINDA BALONLARLA KARŞILAŞTI.

23 Nisan 2020 Perşembe 18:39
6 Okunma
Orhaneli’de bütün çocuklar sabah balonlarla ve hediyelerle uyandı

Orhaneli ilçesinde çocuklar, sabah uyandıklarında kapılarında balonlarla karşılaştı.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, 23 Nisan Çocuk ve Egemenlik Bayramında çocuklara sürpriz yaptı. Belediye ekipleri gece çocukların uyuduğu saat 02.00 sularında Orhaneli merkezdeki mahalle ve sokaklarda bütün hanelerin giriş kapılarına uçan balonlar bağladı. Yine 23 Nisan kutlamalarının yapıldığı bugün başkan makam aracının bagajını çocuklara dağıtmak üzere oyuncak, çikolata ve çeşitli hediyelerle doldurarak, evlerin kapısına giderek hediyeler dağıttı. Aykurt, belediye hoparlör anons sisteminin başına geçerek, bütün çocukların 23 Nisan bayramını sesli hoparlör sistemiyle kutladı. Ali Aykurt, “ Sevgili Çocuklar 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramının kutlu olsun. Sizler bizlerin neşesi, yurdumuzun geleceğisiniz. Sizlerin Türkiye’yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinde gideceğinize, ülkemizin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmadan yürüyeceğinize inancımız tamdır. 100 yıl önceki i inanmışlık ve coşku ile aydınlık geleceğimizin teminatı çocuklarımıza daha güzel yarınlar bırakabilmek için hep birlikte koşacağız çalışacağız. Covit-19 sürecinde evde kalıp kurallara uyduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Aldığımız tedbirlerle elbet bu süreç bitecek ve en güzel bayramları yine hep beraber coşkuyla kutlayacağız” dedi.

Belediye önünde Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkanı Ali Aykurt, jandarma, emniyet mensupları ve diğer protokol mensupları İstiklal Marşını okudu, göklere uçan balonlar bırakıldı. Ardından emniyet, jandarma ve belediye araçları sirenler çalarak sokak sokak çocuklara selam verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Örki’den şehit çocuğuna pastalı doğum günü sürprizi
Başkan Örki’den şehit çocuğuna pastalı doğum günü sürprizi
100 yaşına girenlere sürpriz doğum günü
100 yaşına girenlere sürpriz doğum günü
Harabe evde yaşam mücadelesi veren Hasan dedenin yardımına Mervan öğretmen yetişti
Harabe evde yaşam mücadelesi veren Hasan dedenin yardımına Mervan öğretmen yetişti

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim