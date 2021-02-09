Organik dut pekmezi ile karlı dağlarda ’karlambaç’ yapımı

Dut meyvesinin coğrafi işaretini alan Adıyaman’ın Tut ilçesinin yüksek dağlarında karlambaç (kar helvası) keyfi yaşandı.

Adını dut meyvesinden alan Adıyaman’ın Tut ilçesinde yetişen dut meyvesi ve ürünleri yaz kış tüketiliyor. Dut meyvesi ile ilgili coğrafi işaret alan ve dut ürünleriyle her gecen gün adından söz ettiren Tut ilçesinde, karlı dağlara karlambaç için çıkılıyor.

Adıyaman’da görev yapan gazeteciler rakımı bin 550 ile 2 bin 100 metre arasında değişen dağlara düşen karda karlambaç keyfi yaşadı. Geçtiğimiz hafta yağan kar sonrası havaların ısınmasını fırsat bilen gazeteciler Tut ilçesinin Hacı Muhammet Dağı eteklerinde karlambaç yaptı. Eski Tut Belediye Başkanı Cemal Avcı ile birlikte karlı bölgeye giden gazeteciler burada, organik dut pekmezinden yapılan karlambaçtan tattı.

Cemal Avcı, Tut’ta, dut ve kar keyfini karlambaç ile çıkardıklarını belirterek, “Tut’ta pekmez ile karın karıştırılması, bir nevi meyveli dondurma yaptık. Gerçekten güzel bir tat, güzel bir olay. Tut için Tutlu için dut çok önemlidir. Biz dutu bir ekonomik değer olarak görüyoruz. Çiftçilerimiz için, elimizden geldiğince çiftçilerimize örnek olmaya çalışıyoruz. Gerçekten coğrafi işaret ile beraber Tut’un değeri daha da anlaşılacak” dedi.

Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği Başkanı Metin Harıkçı ise konuşmasında, “Harika bir doğal güzellik var. Buranın yöresel, katıksız, orijinal, organik şekilde yapılmış olan pekmezini kar ile karıştırarak karlambaç ikram ettiler” diye konuştu.

Turizm ve Tanıtma Platformu Adıyaman Temsilcisi Tayfun Güzel ise Tut ilçesinin dut pekmezinin kendine has bir tat olduğunu belirterek, “Dut pekmezi buraya özgü bir pekmez. Bu dut pekmeziyle karda karlambaç yaptık. Onun keyfine vardık. Belki de yılda 2-3 sefer yapabileceğimiz bir etkinlik. Bu nedenle çok önemsedik. Karın güzelliği, Tut’un görsel güzelliği ve dut pekmezinin de reklendirmesiyle harika bir tat elde ettik” ifadelerini kullandı.