banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Yandex Türkiye ofisini kapatıyor: Hizmetler devam edecek mi?
Yandex Türkiye ofisini kapatıyor: Hizmetler devam edecek mi?
Fenerbahçe'ye sürpriz forvet
Fenerbahçe'ye sürpriz forvet
Netflix aboneliklerinde iptal patlaması
Netflix aboneliklerinde iptal patlaması
Model Amy Dorris’ten Trump’a cinsel taciz suçlaması
Model Amy Dorris’ten Trump’a cinsel taciz suçlaması

Organ nakli yapılan belediye başkanın oğlu hayata tutunamadı

AFYONKARAHİSAR’IN DEĞİRMENAYVALI BELEDİYE BAŞKANI EROL BARUTCU’NUN OĞLU EMRE BARUTCU ÖZEL BİR HASTANEDE KARACİĞER NAKLİ YAPILDIĞI AMELİYAT ESNASINDA HAYATINI KAYBETTİ.

Genel 18.09.2020, 15:21
1
Organ nakli yapılan belediye başkanın oğlu hayata tutunamadı

Afyonkarahisar’ın Değirmenayvalı Belediye Başkanı Erol Barutcu’nun oğlu Emre Barutcu, özel bir hastanede karaciğer nakli yapıldığı ameliyat esnasında hayatını kaybetti.

Genç yaşta hayatını kaybeden Emre Barutcu (27), bugün Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına çok sayıda belediye başkanı, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve kasaba halkı katıldı. Başkan Barutcu’yu bu acı gününde sevenleri yalnız bırakmayarak taziyede bulundu.

Yorumlar (0)
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 18 Eylül 2020
İmsak 05:15
Güneş 06:41
Öğle 13:03
İkindi 16:31
Akşam 19:16
Yatsı 20:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Hatayspor 1 3
7. Antalyaspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Çaykur Rizespor 1 0
13. Ankaragücü 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Sivasspor 1 0
18. Gençlerbirliği 1 0
19. Başakşehir 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Tuzlaspor 1 1
11. Samsunspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Chelsea 1 3
4. Newcastle 1 3
5. Wolverhampton 1 3
6. Liverpool 1 3
7. Crystal Palace 1 3
8. Everton 1 3
9. Aston Villa 0 0
10. Burnley 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Leeds United 1 0
14. Southampton 1 0
15. Tottenham 1 0
16. Brighton 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0
banner388banner378