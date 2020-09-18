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Organ nakli yapılan belediye başkanın oğlu hayata tutunamadı
AFYONKARAHİSAR’IN DEĞİRMENAYVALI BELEDİYE BAŞKANI EROL BARUTCU’NUN OĞLU EMRE BARUTCU ÖZEL BİR HASTANEDE KARACİĞER NAKLİ YAPILDIĞI AMELİYAT ESNASINDA HAYATINI KAYBETTİ.
Genel 18.09.2020, 15:21
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Afyonkarahisar’ın Değirmenayvalı Belediye Başkanı Erol Barutcu’nun oğlu Emre Barutcu, özel bir hastanede karaciğer nakli yapıldığı ameliyat esnasında hayatını kaybetti.
Genç yaşta hayatını kaybeden Emre Barutcu (27), bugün Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze namazına çok sayıda belediye başkanı, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve kasaba halkı katıldı. Başkan Barutcu’yu bu acı gününde sevenleri yalnız bırakmayarak taziyede bulundu.
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