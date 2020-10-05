Ordu’nun yeni turizm cazibesi: Hoynat adası
TÜRKİYE’DE TEPELİ KARABATAK KUŞLARININ YUVA YAPTIĞI İKİ BÖLGEDEN BİRİ OLAN VE ÇİFT GÜMÜŞ MARTILARIN YAŞADIĞI ORDU’NUN PERŞEMBE İLÇESİNDEKİ HOYNAT ADASI, HER GÜN YÜZLERCE İNSANIN ZİYARET ETTİĞİ TURİZM MERKEZİ HALİNE GELDİ.
Türkiye’de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı iki bölgeden biri olan ve çift gümüş martıların yaşadığı Ordu’nun Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, Her gün yüzlerce insanın ziyaret ettiği turizm merkezi haline geldi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından adanın karşısında seyir terası ve kumsala inilen ahşap basamaklar, oturma grupları, korkuluk ve gözlüm dürbününün yapılmasıyla ile birlikte Hoynat Adası cazibesini her gün arttırıyor. Her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği, seyir zevki yaşadığı alanda çay-kahve servisi de bulunuyor.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bölgede yapılan çevre düzenlemeleri ve güzelleştirme çalışmaları ile Hoynat Adası’nın cazibesinin artırıldığını söyledi. Başkan Güler, “Ordu’muzun her tarafı çok güzel. Daha önce yaptığımız tespitler ve planlama sonrası çalışmalara başlamıştık. Gelinen noktada sakin şehir Perşembe ilçemiz yeni bir cazibe merkezi daha kazandı. Buraya gelen vatandaşlarımız modern bir alanda hem zamanlarını geçiriyor hem de ada üzerinde bulunan kuşları dürbünler sayesinde daha yakından görme fırsatı elde ediyorlar. Burası muhteşem bir yer oldu. Buna benzer yerler İtalya ve Fransa sahillerinde de var, ancak burası oralardan daha güzel. Daha önce söylediğimiz gibi biz ne dediysek ne söz verdiysek yerine getiriyor ve getirmeye de devam ediyoruz. Dolayısıyla, Ordu’nun her yerini bir oya gibi işleyerek hem halkımızın hizmetine hem de alternatif bir gelir kaynağı haline getirmiş olacağız” şeklinde konuştu.
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