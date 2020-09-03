Ordulu dağcılar Kaçkar zirvesinde

Ordulu dağcılar trekking faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Ordu Dağcılık Kulübü sporcuları 3 bin 472 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı Altıparmak zirve tırmanışını başarıyla tamamladı.

Ordu’dan 8, Rize Çaydosk, İstanbul Klosdag, Malatya İnönü Üniversitesi ve İzmir Mevsim Dağcılıktan birer olmak üzere toplam 12 sporcunun katıldığı zirve tırmanışı öncesi Ayder Yaylası’nın 11 km yukarısındaki Avusor Yaylası’nda kamp yapıldı.

Zirve tırmanışına sabah saat 04.30’da başlayan dağcılar yaklaşık 10 saat süren tırmanışın ardından zirveye ulaştı.