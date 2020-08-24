Ordu’dan Giresun’a komşu desteği
ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MOBİL MUTFAK TIRINI SELİN VURDUĞU DERELİ İLÇESİNE KONUŞLANDIRDI
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Giresun’da meydana gelen sel felaketi sonrası komşuya yardım için seferber oldu.
Hayatın durma noktasına geldiği ve selden en fazla etkilenen bölge olan Dereli ilçesine Ordu Büyükşehir Belediyesi ekip ve ekipman desteği sağladı.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in talimatıyla ilk etapta kayıpların aranması için 9 kişilik arama kurtarma ekibini Dereli’ye gönderen Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu kez vatandaşların ve ekiplerin yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla mobil mutfak tırını da bölgeye konuşlandırdı. Günlük 5 bin kişiye yemek verebilecek kapasitede olan tam donanımlı mobil mutfak tırı hizmet vermeye başladı.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu ile Giresun’un ortak kaderi paylaşan iki il olduğuna dikkat çekerek, “Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve şehitlerimize rahmet diliyor, yaralanan, zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm imkanlarımızı Giresun için seferler ettik” diye konuştu.
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