Ordu’da yavru köpek operasyonu

Ordu’da bahçe duvarına sıkışan yavru köpek, itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Ünye ilçesinde bahçe duvarına sıkışarak mahsur kalan yavru köpek için seferber oldu. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarılan köpek sahibine teslim edildi. Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yavru bir köpek bahçe duvarında bulunan delikten geçmeye çalışırken sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, delikte sıkışan yavru köpek için seferber oldu. Ekiplerin kurtarma çalışmaları sırasında diğer bir yavru köpek, arkadaşını yalnız bırakmadı. Bulunduğu delikten kurtarılan yavru köpek, sahibine teslim edildi.