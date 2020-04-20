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Ordu’da sokağa çıkma yasağına uymayanlara 448 bin lira ceza

ORDU’DA İKİ GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDENLERE TOPLAM 448 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ.

Ordu’da sokağa çıkma yasağına uymayanlara 448 bin lira ceza

ORDU’DA İKİ GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDENLERE TOPLAM 448 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ.

20 Nisan 2020 Pazartesi 09:27
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Ordu’da sokağa çıkma yasağına uymayanlara 448 bin lira ceza

Ordu’da iki günlük sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere toplam 448 bin lira para cezası kesildi.

Tüm dünya ile birlikte Türkiye’yi de etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) salgınında vatandaşları korumak, salgının yayılımını ve etkileri azaltmak amacıyla ulusal düzeyde cumartesi ve pazar günü gerçekleştirilen sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere para cezası kesildi.

Buna göre polis ve jandarma bölgesinde yapılan denetimlerde 18 Nisan Cumartesi günü sokağa çıkma yasağını ihlal eden 114 kişi ve iş yerine 181 bin 121 TL, 19 Nisan Pazar ise günü 174 kişi ve 4 iş yerine 267 bin 116 lira idari para cezası kesildi. İki günde toplam 288 kişi ve 6 iş yerine toplam 448 bin 237 lir apara cezası uygulandı.

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Son Güncelleme: 20.04.2020 09:35
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