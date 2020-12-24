Ordu’da Kovid-19 İletişim Merkezi kuruldu

Ordu’da, Kovid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında “Kovid-19 İletişim Merkezi” kuruldu.

Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi.

Alınan tedbir kararları doğrultusunda, korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için erken tespit, evde izolasyon ve tedavi süreçleriyle ilgili halkın bilgilendirmesi, taleplerinin il düzeyinde karşılanması ve sorularına yanıt verilebilmesi amacıyla Vali Tuncay Sonel’in destekleri ile İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde ‘Kovid-19 İletişim Merkezi’ kuruldu.

Kurulan korona virüs çağrı merkezi Kovid-19 Danışma Hattı ile alınan tedbirler kapsamında koordinasyonu sağlamak, Kovid-19 tanısı alan ve evde izole olan hastalar ile semptom görülen vatandaşlara danışmanlık yapmak ve temaslı bulunan vatandaşlarda semptom bildirilmesi halinde evlerine gidilerek gerekli işlemlerin başlatılması hedefleniyor.

Kovid-19 tanısı alan ve evde izole olan hastalar ile semptom görülen vatandaşlara danışmanlık yapmak üzere oluşturulan ve 0 452 223 12 88 nolu telefondan ulaşılabilecek Kovid-19 İletişim Merkezi ile ilgili açıklamada bulunan Ordu İl Sağlık Müdür Dr. Mustafa Kasapoğlu, Kovid-19 pandemisiyle daha etkin mücadele edebilmek maksadıyla, Ordu’da Kovid-19 İletişim Merkezi’nin çağrı alımlarına başladığını söyledi.

Kasapoğlu, çağrı merkezinin çözüm odaklı çalışacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Mobil Kovid Doktorluğu ekipleri kurduk. Pozitif olan vatandaşların şikayetleri, bir değişiklik, artma ya da azalma olursa veya temaslı vatandaşlarımızda semptom gelişirse, izolasyondan çıkmadan çağrı merkezi tarafından oluşturulan kayıt mobil ekipleri tarafından değerlendirilecek, eve gidilecek, muayene edilecek, gerekirse ilaç verilecek, gerekirse numune alınacak. Böylece kişi pozitif ise başkasına bulaştırmasının önüne geçilmiş olacak, negatif ise de kendisine bulaşmasını önlemiş olacak.”

Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, vatandaşları, alınan tedbirlere uymaları ve maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeleri konusunda uyardı.