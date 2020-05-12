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Ordu’da kıyılarda işgale son

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET HİLMİ GÜLER’İN HUKUKSUZ, İMARA AYKIRI YAPILARI KALDIRARAK KIYILARI HALKA AÇMAK ADINA BAŞLATTIĞI ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA ALTINORDU, ÜNYE, FATSA VE GÜLYALI İLÇELERİNDE GÖRÜNTÜ VE İMAR KİRLİLİĞİ OLUŞTURAN YAPILAR KALDIRILIYOR.

Ordu’da kıyılarda işgale son

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET HİLMİ GÜLER’İN HUKUKSUZ, İMARA AYKIRI YAPILARI KALDIRARAK KIYILARI HALKA AÇMAK ADINA BAŞLATTIĞI ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA ALTINORDU, ÜNYE, FATSA VE GÜLYALI İLÇELERİNDE GÖRÜNTÜ VE İMAR KİRLİLİĞİ OLUŞTURAN YAPILAR KALDIRILIYOR.

12 Mayıs 2020 Salı 15:33
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Ordu’da kıyılarda işgale son

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in hukuksuz, imara aykırı yapıları kaldırarak kıyıları halka açmak adına başlattığı çalışmalar kapsamında Altınordu, Ünye, Fatsa ve Gülyalı ilçelerinde görüntü ve imar kirliliği oluşturan yapılar kaldırılıyor.

Halkın ortak malı olan, herkesin eşit ve serbestçe yararlanması gereken kıyıları daha yaşanabilir ve estetik hale getirmek amacıyla 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlarda baraka, çadır, konteyner vb. yapılar yıkılıyor. Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların tamamlanmasının ardından Ordu’nun sahil şeridini ve kıyılarını daha yaşanabilir ve estetik hale getirecek.

“Vatandaşlarımız denizden daha fazla istifade edecek”

Mavi ve yeşilin buluştuğu rekreatif alanların vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade eden İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı İlhan Yılmaz, “Başkanımızın hassasiyeti doğrultusunda Altınordu, Fatsa, Ünye ve Gülyalı ilçelerindeki sahil bandında kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan metruk, kaçak ve işgallerin hepsini kaldırmaya başladık. Altınordu’da başladığımız bu çalışmaları Gülyalı ve Ünye ilçelerinde de sürdürüyoruz. Fatsa Limanı içerisindeki balıkçı barınakları da bu minvalde kaldırılıyor. Amacımız halkın denizle olan temasını artırmak, şehir insanının denizden daha fazla istifade etmesini sağlamaktır. İmar ve Şehircilik Dairesi olarak biz işgalleri kaldırma noktasında, diğer ilgili dairelerimiz de temizlik ve rekreatif alanlar üreterek deniz ve yeşilin buluştuğu alanlar oluşturma noktasında çalışıyor. Hayata geçirilecek çalışmalarla bu yaz bambaşka bir Ordu sahili vatandaşlarımızı bekliyor olacak” dedi.

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