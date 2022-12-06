Ordu’da esnaf ve vatandaşa sıcak çorba ikramı

Kahvaltı yapma imkânı bulamayan, işe giden, yol üzerinden geçen vatandaşlar, öğrenciler ve esnaflar Ordu Büyükşehir Belediyesinin bardakta çorba ikramı ile güne başlıyor.

Her yıl kış mevsiminin gelmesi ile birlikte çorba ikramı yapan Büyükşehir Belediyesi gelenekselleşmiş bu etkinliği sürdürmeye devam ediyor. Havaların soğuması ile birlikte bu yıl da başlatılan uygulamayla çeşitli bölgelere konuşlandırılan stantlarla vatandaşlara çorba ikramı yapılıyor.

Her gün yüzlerce çorba ikram ediliyor

Yaya trafiğinin en yoğun olduğu noktalarda kahvaltı yapma imkânı bulamayan, işe giden, yol üzerinden geçen vatandaşlar, öğrenciler ve esnaflar Ordu Büyükşehir Belediyesinin bardakta çorba ikramı ile güne başlıyor. Her gün yüzlerce çorba ikramında bulunan Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşların büyük memnuniyetiyle karşılaşıyor.

Üniversite öğrencilerine ders arası çorba ikramı

Öte yandan Ordu Üniversitesi Yerleşkesinde de mobil mutfak tırı ile öğrencilere ders aralarında çorba ikramı yapılıyor. Hafta içi her gün sabah 08.00 ile 10.00, akşam ise 18.00 ile 21.00 saatleri arasında çorba ikramı öğrencilerin hizmetine sunuluyor.

Vatandaşlardan Büyükşehir’e teşekkür

Soğuk havalarda sıcak çorba ile ısınan vatandaş ve öğrenciler kendilerine sunulan bu hizmet karşısında Ordu Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini iletti.