Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105360
ALTIN
376.561
DOLAR
6.8128
STERLİN
8.3926
EURO
7.5343
Ordu’da Covid-19 toplantısı
Ordu’da Covid-19 toplantısı
Avusturya’dan Kosova’ya 250 bin Euro yardım
Avusturya’dan Kosova’ya 250 bin Euro...
Kene tarafından ısırılan çocuk hayatını kaybetti
kene tehlikesi devam ediyor
Van Gölü sahilleri cuma namazına hazır
Van Gölü sahilleri cuma namazına...

Ordu’da Covid-19 toplantısı

YURT İÇİNDEN VE YURT DIŞINDAN ORDU’YA GELEN ŞAHISLARIN, HİJYEN, TEMAS, SOSYAL MESAFE VE MASKE KULLANIMI TEDBİRLERİNE RİAYET ETMEMELERİ SONUCU COVİD-19 VAKALARINDA ARTIŞ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNE VALİ SEDDAR YAVUZ BAŞKANLIĞINDA TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ordu’da Covid-19 toplantısı

YURT İÇİNDEN VE YURT DIŞINDAN ORDU’YA GELEN ŞAHISLARIN, HİJYEN, TEMAS, SOSYAL MESAFE VE MASKE KULLANIMI TEDBİRLERİNE RİAYET ETMEMELERİ SONUCU COVİD-19 VAKALARINDA ARTIŞ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNE VALİ SEDDAR YAVUZ BAŞKANLIĞINDA TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

28 Mayıs 2020 Perşembe 21:57
8 Okunma
Ordu’da Covid-19 toplantısı

Yurt içinden ve yurt dışından Ordu’ya gelen şahısların, hijyen, temas, sosyal mesafe ve maske kullanımı tedbirlerine riayet etmemeleri sonucu Covid-19 vakalarında artış meydana gelmesi üzerine Vali Seddar Yavuz başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Covid-19 pandemisinin Ordu’daki son durumunu değerlendirmek üzere toplantıyı düzenlediğini ifade eden Vali Seddar Yavuz, salgınının görüldüğü andan itibaren büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev yapan başta sağlık çalışanlarına, güvenlik personellerine ve diğer kamu görevlilerine teşekkür etti.

Vali Seddar Yavuz, Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev alan kamu görevlilerinin, bugüne kadar 65 bine yakın vatandaşın kapısını çalarak, hizmette bulunduğunu söyledi.

İstanbul, Kocaeli gibi büyükşehirler ile yurtdışından ilimize gelen şahısların, Covid-19 salgınıyla mücadele kurallarına ve alınan tedbirlere riayet etmemesi nedeniyle son dönemde pozitif vakalara bir artış olduğu görüldüğünü belirten ve vatandaşlara uyarılarda bulunan Vali Yavuz, “İlimize yurt içinden ve yurt dışından gelen şahısların sorumsuzca davranışları sebebiyle maalesef pozitif vakalarda artış görülmektedir. Buna ilaveten, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlarımız, sokağa, caddelere, park, meydan ve sahillere akın ettiler. Bazı cadde ve sokaklarda ciddi insan kalabalıkları oluşturuluyor. Adeta salgının bittiği varsayımıyla hareket ediliyor. Yapmış olduğum denetimlerde bu durumu gözlemliyorum. Oluşturulan bu sosyal hareketlilik, ilimizde pozitif vakalarda artışa neden olabilmektedir” dedi.

Tedbiri elden bırakmamak gerektiğini belirten Vali Yavuz, “hep söylüyoruz. Her ne kadar kontrollü sosyal hayata dönüş olsa da, temastan kaçınma, sosyal mesafeyi koruma, mutlak surette maske takma ve kişisel hijyen kurallarına titizlikle uymalıyız. Aksi takdirde, pozitif vakalarda artış olabilir. Salgının tamamen sona erdiği düşüncesiyle rahatça hareket etmek, son derece yanlış ve tehlikeli bir düşüncedir” diye konuştu.

Yurt içinden ve yurt dışından Ordu’ya gelen şahısların, takibinin iyi yapılması gerektiğine dikkat çeken Vali Yavuz, “Son günlerde ilimize başka illerden ve yurt dışında gelen vatandaşlarımız oluyor. Bu kişilerin mutlak suretle takip edilmesi gerekiyor. Mahalle muhtarlarımız, mahallelerine dışarıdan gelen şahısları takip edip, mutlak suretle güvenlik birimlerimize bildirmeleri gerekir. Bu kişilerin çok iyi izole olmaları sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Covid-19 salgını ile mücadele sürecinin Ordu’da bugüne kadar çok iyi götürüldüğünü kaydeden Vali Yavuz, “Bugüne kadar ki emeklerin zayi olmaması, heba olmaması için toplumsal bir duyarlılığa ihtiyacımız var. Ordulu hemşerilerimizin bu duyarlılığı göstereceklerine eminim” şeklinde konuştu.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, Altınordu Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Niyazi Erten, bazı İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Ordu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Niyazi Taşçı, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, il ve ilçe sağlık müdürlüğü yöneticileri ile hastane başhekimler katıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avusturya’dan Kosova’ya 250 bin Euro yardım
Avusturya’dan Kosova’ya 250 bin Euro yardım
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI VAR MI?
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI VAR MI?
Trafik sigortasında zam yarı yarıya indi
Trafik sigortasında zam yarı yarıya indi
Van Gölü sahilleri cuma namazına hazır
Van Gölü sahilleri cuma namazına hazır
Minik Zeynep’in park hayalini polis gerçekleştirdi
Minik Zeynep’in park hayalini polis gerçekleştirdi
Berber esnafı, ‘Berbere gitmeyin’ diyenlere tepkili
Berber esnafı, ‘Berbere gitmeyin’ diyenlere tepkili
Mısır Çarşısı 1 Haziran'daki açılışa hazır
Mısır Çarşısı 1 Haziran'daki açılışa hazır
Ulaştırma Bakanından tren biletleri hakkında açıklama
Ulaştırma Bakanından tren biletleri hakkında açıklama
İdlib şehidi Teğmen Tatar, memleketi Elazığ’da son yolculuğuna uğurlandı
İdlib şehidi Teğmen Tatar, memleketi Elazığ’da son yolculuğuna uğurlandı
Çin Ulusal Halk Kongresi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası’nı kabul etti.
Çin Ulusal Halk Kongresi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası’nı kabul etti.
Kuş yuvası zarar görmesin diye dükkanının kepenklerini kapatmıyor
Kuş yuvası zarar görmesin diye dükkanının kepenklerini kapatmıyor
Virüs sonrası ‘uyum bozukluğu’na dikkat
Virüs sonrası ‘uyum bozukluğu’na dikkat
Sayıştay denetiminde bu yıl da sonuç değişmedi
Sayıştay denetiminde bu yıl da sonuç değişmedi
Türkiye’nin en uzun sahilinde turizm hazırlıkları
Türkiye’nin en uzun sahilinde turizm hazırlıkları
Gizemli taşı bankada saklıyor
Gizemli taşı bankada saklıyor
Pandemi sürecinde evden çıkamayınca elektrik üretti
Pandemi sürecinde evden çıkamayınca elektrik üretti
Mersin’de sahil bandına sosyal mesafe çemberi
Mersin’de sahil bandına sosyal mesafe çemberi
Türk Youtuber İlyas Ay’ın videosu Youtube tarihinde en çok izlenen 8. video oldu
Türk Youtuber İlyas Ay’ın videosu Youtube tarihinde en çok izlenen 8. video oldu
Trump’tan polis tarafından öldürülen Floyd’a yönelik açıklama: "Çok üzücü bir olay"
Trump’tan polis tarafından öldürülen Floyd’a yönelik açıklama: "Çok üzücü bir olay"
Türk Youtuber İlyas Ay'ın videosu Youtube tarihinde en çok izlenen 8. video oldu
Türk Youtuber İlyas Ay'ın videosu Youtube tarihinde en çok izlenen 8. video oldu

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim