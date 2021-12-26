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Ordu’da bir ilk

Ordu’da 65 yaş üstü vatandaşların temel ihtiyaçlarının takibi ve kaybolmaları durumunda yerlerinin konum olarak tespit edilip en kısa sürede bulunmasını hedefleyen ’Akıllı Yetişkin Saati’ uygulaması başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz cihazların dağıtımına başladı.

Genel 26.12.2021, 13:53
Ordu’da bir ilk

Ordu’da 65 yaş üstü vatandaşların temel ihtiyaçlarının takibi ve kaybolmaları durumunda yerlerinin konum olarak tespit edilip en kısa sürede bulunmasını hedefleyen ’Akıllı Yetişkin Saati’ uygulaması başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz cihazların dağıtımına başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteğiyle yürütülen Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında Ordu’da uygulanan Yaşlıların Yaşam Alanlarında Desteklenmesi (YAŞAD-2) Projesi devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, evde sağlık, psikolojik destek, evde temizlik, gıda-hijyen paketi, sıcak yemek ulaşım gibi hizmetlerin verildiği projede bir yeniliğe daha imza atıldı. YADES Akıllı Şehirler Uygulaması kapsamında yaşlı vatandaşların yakından takibinin sağlanması amacıyla 80 adet ’Akıllı Yetişkin Saati’ ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, 2020 yılı TÜİK verilerine göre kent genelinde 65 yaş ve üzeri 114 bin 880 vatandaşın olduğunu söyledi.

İlk etapta 80 adet saat dağıtıldı

Bilkay, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 65 yaş ve üzerindeki yaşlılarımıza yönelik yapılan çalışmalarla ilgili YADES Hibe Programı dahilinde yaşlılarımıza hizmet sunmaya başlamıştık. Yalnız yaşadıkları tespit edilen vatandaşlarımızın Akıllı Şehirler Uygulaması kapsamında yakından takiplerinin sağlanması amacıyla 80 adet Akıllı Yetişkin Saati ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıma başladık” dedi.

Sağlıkla ilgili durumları takip edilebilecek

Cihazın özellikleriyle ilgili bilgi veren Bilkay, “Yaşlılarımızın ilaçlarını düzenli olarak alıp almadığını, gün içerisinde nerede olduğunu, yaşlımızın düşme ve bir kaza geçirmesi anında cihazın bizi uyarmasıyla kısa sürede müdahale edilmesini, yaşlımızın kendini güvende hissetmemesinden kaynaklı kalp atış hızından panik atak geçirip geçirmediği veya diğer sağlık durumunu takip edebiliriz. Bu gibi durumlarda hemen kendisini arayabilir veya en yakın sağlık kuruluşuna bilgi verilerek hemen müdahalede bulunulması sağlanabilir” şeklinde konuştu.

Yaşlı vatandaşların kaybolmasının önüne geçilecek

“Cihaz üzerinde bulunan tuşlar sayesinde yaşlı vatandaşlarımız istediği kişiyle kısa sürede iletişime geçerek kendini güvende hissedecek” diyen Bilkay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yaşlı vatandaşlarımızın unutmaya bağlı kaybolmalarının da önüne bu cihaz sayesinde ulaşılacaktır. Cihazın uydu takip sistemi sayesinde belirlenen alanın dışına çıkıldığında cihaz bizlere ve yakınına uyarı verecek, bulunduğu alan uydu takip sistemiyle rahat bir şekilde bulunmuş olacaktır. Cihazın rehberine yakın çevresinden 10 kişi tanımlanarak telefonlarında kurulacak uygulama ile takibi yapılabilmektedir”

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