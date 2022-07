Ordu’da ’15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı’ dahilinde 15 Temmuz Meydanı’nda etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 6’ncı yılında tüm Türkiye’de sabah saatlerinde başlayıp devam eden programlar, Ordu’da da sürüyor. Sabah saatlerinde Ordu Garnizon Şehitliği ziyareti ile başlayan ve gün içinde çeşitli etkinlikler devam eden program, Ordu Büyükşehir Belediyesi önündeki 15 Temmuz Meydanı’nda devam ediyor. Programda ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu, sonrasında ise İstiklal Marşı okundu. Şehitler için Kur’an-ı Kerim okunan programda dualar edildi.

“Devletimizin içine sızmış hainler olsa da nice kahramanlarımız da vardı”

Programda konuşan Ordu Valisi Tuncay Sonel, kanlı gece hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andıklarını ifade ederek, “251 şehidimizi ve binlerce gazimizi rahmetle ve şükranla anmak istiyorum. O geceye döndüğümüzde, devletin içerisine sızmış hain ve alçak FETÖ terör örgütünün yine devletin silahını, helikopterini ve tankını kullanarak gazi meclisimize, aziz milletimize, kahraman polis, jandarma ve askerimize ateş ederek onların hayatlarını gasp ettiklerini hep birlikte yaşadık. Ama her ne kadar devletin içerisine sızmış bu hainler olduğu kadar, devletimizin içerisinde nice kahramanlarımız da vardı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ’dışarıya çıkın’ ifadeleri ile her yaştan vatandaşımız koşa koşa,, ülkenin her köşesinde o hainlere karşı koydular” dedi.

“FETÖ sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için ortak tehdittir”

Programa katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran bakanlık olarak bugün Türk dış politikasının en temel ilkelerinden birinin terör örgütüyle mücadele olduğunu aktardı. Kıran, “Her fırsatta söylüyoruz, FETÖ terör örgütü sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği her bir ülke için ortak bir tehdittir. Bu ortak tehdide karşı ortak bir eylem içerisine girişimleridir. Elbette çok noktada müttefiklerimizden bu noktada yeterli desteği göremesek de Türkiye’nin kararlığının aşılmaz duvarları aştığını, FETÖ terörüne karşı uluslararası kamuoyunu çok daha büyük bir farkındalığa sevk ettiğini görüyoruz. Ülkemizin bu kararlı mücadelesi sayesinde bugün 45 ülkede FETÖ’ye ait okullar, bu terör örgütüne ait okullar devredildi, kapatıldı. Aynı şekilde 100’ün üzerinde FETÖ’cü ülkemize iade edildi. Yeter mi? Elbette değil. Bu mücadeleyi son FETÖ’cü temizleninceye kadar sonuna kadar devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

“Onlar, kendilerine emanet edilen peygamber ocağının silahları ile bu emanete hıyanet etmişlerdir”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, “İbret alacağımız bir geceydi, etkileri de halen devam eden çok önemli bir darbe di. Bunu başarılı bir şekilde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde milletimiz silahlı çetelerin karşısında bayrak ve yumrukları ile karşı çıkarak bunu hallettiler. Dinimizdeki ve inancımızdaki en büyük cezalar, emanete hıyanetten verilir. Onlar, kendilerine emanet edilen peygamber ocağının silahları ile bu emanete hıyanet etmişlerdir. Bunlar hem ortaya çıkıyorlar, hem de kaçacak şekilde korkak hareket ediyorlar. Bunların tüm travmasını biz sadece 15 Temmuz’da değil 6 senedir ekonomimizde, sosyal hayatımızda, inancımıza verdiği zararlar ile yaşıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, belediyenin sanat galerisinde, 15 Temmuz fotoğraf sergisini gezdi. Programda ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz konuşması izlenildi.

Çok sayıda protokol ve vatandaşların katılım sağladığı program, sabaha kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.