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Ordu Valisi, bu kez 3 kitap yazar engelli genci sevindirdi

Ordu genelindeki 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğu tespit ettirip, onlara birer mektup gönderen ve mektubunun sonuna da, "Anneniz veya babanız hayatta olsaydı ondan ne isterdiniz?" diye soran ve isteklerini de kendisine bildirerek onların isteğini ve hayalini gerçekleştiren Vali Tuncay Sonel, bu defa 3 kitap yazan engelli gencin isteğini yerine getirdi.

Genel 28.01.2021, 12:26
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Ordu Valisi, bu kez 3 kitap yazar engelli genci sevindirdi

Ordu genelindeki 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğu tespit ettirip, onlara birer mektup gönderen ve mektubunun sonuna da, "Anneniz veya babanız hayatta olsaydı ondan ne isterdiniz?" diye soran ve isteklerini de kendisine bildirerek onların isteğini ve hayalini gerçekleştiren Vali Tuncay Sonel, bu defa 3 kitap yazan engelli gencin isteğini yerine getirdi.

Vali Tuncay Sonel, Altınordu ilçesinde ailesi ile ikamet eden ve kas hastalığına bağlı bedensel ve konuşma engeli bulunan 26 yaşındaki Erdinç Yılmaz’ın dizüstü bilgisayar isteğini yerine getirdi.

Rahatsızlığından dolayı kullanabildiği tek parmağı ile “Azmin Zaferi, “Gün Batımı”, “Aşk ve Ölüm” adlı üç kitap yazan Erdinç Yılmaz, kendisini geliştirmek için Ordu Büyükşehri Belediyesinin açtığı ORMEK Kurslarına kayıt oldu. Bilgisayar Programcılığı dalında kurs almak isteyen Erdinç Yılmaz, kursta kullanacağı bilgisayar ihtiyacı için Vali Tuncay Sonel’e ulaşarak, destek istedi.

Engelli gencimizin bu talebine kayıtsız kalmayan Vali Tuncay Sonel, Erdinç Yılmaz’ın istediği düzüstü bilgisayarı temin ederek, evinde kendisini ziyaret etmek suretiyle Erdinç Yılmaz’a teslim etti.

Duygulu anların yaşandığı ziyarette, Vali Tuncay Sonel’i elinde istediği bilgisayarla karşısında gören Erdinç Yılmaz’ın, sevinçten ve mutluluktan gözleri yaşardı.

İsteğini yerine getiren Vali Tuncay Sonel’e teşekkür eden Erdinç Yılmaz, “Hayalimi gerçekleştirip beni mutlu eden Sayın Valimize sonsuz teşekkür ediyorum. Bu bilgisayar benim için çok önemli bir ihtiyaçtı. ORMEK’in bilgisayar programcılığı kursuna kaydımı yaptırmıştım. Kursta böyle bir bilgisayara ihtiyacım oldu. Sayın Valimiz yetim ve öksüz çocuklarımızın isteklerini yerine getirdiğini gördüm. Ben de bu ihtiyacımdan dolayı sesimi kendisine duyurdum. Sağ olsun benim de sesimi duyarak, isteğime kayıtsız kalmadı. Kısa sürede yerine getirdi. Allah razı olsun Sayın Valimden” dedi.

İstediği bilgisayara kavuşan Erdinç Yılmaz, kendisine ait twitter hesabından, “Hayaller gerçekleştirilmek için vardırlar. Sayın Valim benim hayalimi gerçekleştirip bana işlemcisi ve Ram’ı yüksek bir leptop getirdiler. Sayın Valim sonsuz teşekkürler” paylaşımını yaptı.

Erdinç Yılmaz’ın bilgisayar isteğini yerine getiren ve bizzat evinde ziyaret ederek, kendisine teslim eden Vali Tuncay Sonel de duygularını şöyle dile getirdi:

“Erdinç evladımız bana sosyal medya yoluyla ulaştı. Durumunu anlatarak, özellikli bir dizüstü bilgisayara ihtiyacı olduğunu iletti. Ben de Erdinç evladımızın bu isteğini seve seve yerine getirdim. Bugün, Valilikteki çok yoğun programımızın ardından Erdinç’i evinde ziyaret ederek, istediği dizüstü bilgisayarı kendisine teslim ettim. Erdinç’i böyle mutlu görünce bizler de mutlu olduk. İnsanlarımızın yüzündeki bir tebessüm, onların hayır duaları bize yeter. Ayrıca, Erdinç’in azim ve gayretinden de çok etkilendiğimi ifade etmek isterim. Erdinç’in başarılarının devam etmesini diliyorum. Bizler de kendisine her daim yardımcı ve destek olacağız” diye konuştu.
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