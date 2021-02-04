Ordu Valisi 2 gencin daha isteğini yerine getirdi

Ordu genelindeki 2 bin 112 yetim ve öksüz çocukları tespit ettirip, onlara birer mektup gönderen ve “Eğer baban hayatta olsaydı özlemini çektiğin ve babandan isteyeceğin şey ne olurdu?” diye yazarak isteklerini alarak onların hayalini gerçekleştiren Vali Tuncay Sonel, bu defa bir genç kızın Kapadokya gezisi, bir başka gencin de İstanbul’a giderek, BKM’de çekimleri yapılan bir eğlence programına katılma isteklerini yerine getirdi.

Görev yaptığı her yerde yetim ve öksüz çocuklarımıza ayrı bir önem veren, devletin şefkat elini çocuklara uzatan Vali Tuncay Sonel, Ordu genelinde tespit ettirdiği 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğa gönderdiği mektuba cevap veren yetim ve öksüz çocuklarımızın bilgisayar, bisiklet, telefon, tablet, genç odası, televizyon, çamaşır makinası, oyuncak, gitar, kitap seti ve yavru köpek gibi birçok taleplerinin yanında, onların hayallerinin gerçeğe dönüşmesini sağlıyor.

Vali Tuncay Sonel’e gönderdiği cevabi mektubunda, en büyük hayalinin Kapadokya’yı görmek ve gezmek olduğunu belirten bir çocuğumuzun isteğini anında yerine getiren Vali Tuncay Sonel, çocuğumuzu annesi ile birlikte Kapadokya gezisine göndererek, hayalinin gerçekleşmesini sağladı.

Vali Sonel, bir başka çocuğumuzun da İstanbul’a giderek, özel bir TV kanalında yayınlanan eğlence programının BKM’de yapılan çekimlerine katılma isteğini yerine getirdi.

Çocuğu annesi ile birlikte uçakla İstanbul’a gönderen Vali Tuncay Sonel, hayırsever dostlarının yardımı ve desteği ile BKM’de çekimleri yapılan eğlence programını yerinde izleme imkanı sağladı.

Hem isteği yerine gelen, hem de annesi ile birlikte İstanbul’u gezme imkanı olan çocuğumuz, kendilerine hayatında unutamayacağı bir anı yaşatan Vali Tuncay Sonel’e teşekkür etti.

Vali Tuncay Sonel, “Bir yavrumuz mektubunda, Kapadokya’yı gezip, görmek istediğini yazmıştı. Bu yavrumuzun isteğini, Nevşehir Valimizin ve Avanos Kaymakamımızın da katkılarıyla gerçekleştirdik. Bir diğer yavrumuz da bir TV’de yayınlanan eğlence programının İstanbul BKM’de yapılan çekimlerini yerinde izleme isteğinde bulunmuştu. Bu yavrumuzun da isteğini yerine getirdik. Annesi ile birlikte uçakla İstanbul’a göndererek, programını yerinde izlemesini sağladık. Bu iki yavrumuzun isteğini, arzusunu yerine getirmekten dolayı son derece mutlu olduk” dedi.