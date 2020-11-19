Ordu semaları balonla renklendi

Ordu’ya yeni bir kimlik kazandırarak ilin marka değerini artıracak çalışmalara imza atan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sıcak hava balonu turizmi ile Karadeniz’de bir ilke imza attı.

Menderesleriyle ünlü Aybastı Perşembe Yaylası’nda ilk kez balon uçuşu denemelerini gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu semalarında da test uçuşu gerçekleştirdi. Kısa sürede ulusal ve yerel medyada geniş yer bulan sıcak hava balonunu Ordu’ya kazandıran Başkan Güler takdir topladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yapılan çalışmayla Ordu’nun tüm güzelliğini dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi. Başkan Güler, “Ordumuzun, Karadeniz’imizin güzelliğini bütün dünyaya tanıtmak istiyoruz. Dolayısıyla yeni alternatif turistik sistemlerle hem Ordumuzu tanıtmak hem de yeni iş imkanları ve turizmi geliştirecek yeni sahalar oluşturmaya çalışıyoruz. Onun için Aybastı Yaylası’ndan sonra Altınordu sahilinde bu muhteşem güzelliği ilimizin tanıtımı için kullanmak istiyoruz. Bu büyük bir imkân. Kapadokya’dan sonra bunu Ordu’da gerçekleştiriyoruz. İnşallah güzel sonuçları olur diye düşünüyorum. Aybastı yaylamız menderesleriyle, su samurlarıyla, tatlı su midyesiyle, kano sporu ile oldukça meşhurdu. Şimdi bu güzelliği balonla seyrettireceğiz. Karadan sahillerimizi görüyorduk, ardından denizden gemilerle seyretmeye başladık. Şimdi de bu güzellikleri balonla dünyanın dikkatine sunacağız. Böylece daha fazla tanıtım yaparak daha fazla turist çekmeye çalışacağız” dedi.

Büyükşehir Belediyesi turizm şirketi ORTUR A.Ş tarafından gerçekleştirilmesi planlanan uçuşların bölge turizmine önemli katkılar sunması hedefleniyor.