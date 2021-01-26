Ordu İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına mahkeme iptali

Ordu 2. İdare Mahkemesi, 2020 yılı Ekim ayında yapılması planlanan Ordu Barosu Genel Kurulu’nu erteleyen Ordu İl Hıfzıssıhha Kurulu kararını iptal etti. Mahkemenin gerekçeli açıklamasında “Genel kurulu erteleme yetkisi yoktur” denildi.

Ordu Barosu tarafından Ordu İl Hıfzıssıhha Kurulu kararının iptal edilmesi amacıyla açılan davayı gören Ordu 2. İdare Mahkemesi, dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

Mahkeme kararında, İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun kanunla öngörülmüş olan genel kurul tarihini erteleme yetkisi değil ancak toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu risk nedeniyle Kovid-19 salgın hastalığının etkilerinin azaltılması ve ortadan kaldırılması için kanunla öngörülmeyen ve ‘etkinlik’ olarak değerlendirilebilecek toplu organizasyonları erteleme yetkisi olduğuna’ dikkat çekti.

Kararda, “Ekim 2020 tarihinde yapılmasını öngördüğü baro genel kurulu toplantısının Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla ertelenmesi mümkün olmadığından, Ordu İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 09.10.2020 tarih ve 152 sayılı kararının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının genel kurullarını ertelemeye ilişkin kısmında hukuka uyarlık görülmemiştir" denildi.

Ordu Baro Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz, baroların hukukun üstünlüğünü, hak ve özgürlükleri korumak ve savunmakla yükümlü meslek örgütü olduğunu belirtti. Poyraz, “Baştan beri söylediğimiz gibi, baro genel kurul tarihleri kanun ile belirlenmiştir. İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun kanun üstünde görev ve yetkisi yoktur. Kaldı ki siyasi partilerin kongrelerini yapmasına ilişkin karar alınmayıp onlara cevaz verilirken barolara yasaklanması da eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır” dedi.