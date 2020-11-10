Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden eğitime destek

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Aybastı ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde 12 derslikli ilkokul-ortaokul binası yapacak.

“Ordu Büyükşehir Belediyesi Ortaköy İlkokulu-Ortaokulu” ismi verilecek okulun yapım protokolü, valilik makamında, Vali Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Aybastı Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak, Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, Aybastı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu’nun katılımıyla düzenlenen törenle imzalandı.

Aybastı ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde, mülkiyeti maliye hazinesine ait 1.515,39 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından özel proje uygulanarak yapılacak 12 derslikli ilkokul/ortaokul binasının yapım protokolü imza töreninde konuşan Vali Tuncay Sonel, “Bugün, Ordu’muz için yine önemli günlerden bir tanesi. Eğitim gönüllüsü, bizim için çok kıymetli, değerli Bakanımız/Büyükşehir Belediye Başkanımızın girişimleri ve katkılarıyla Aybastı ilçesi Ortaköy Mahallemizde 12 derslikli bir okul yapılacak. Bu okul, hem ilkokul, hem de ortaokul olarak hizmet verecek” dedi.

Vali Sonel, şöyle konuştu: “Ordu’muzda birlik ve beraberlik içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah böyle hayırlı işlerin devamı gelecek. Okulların ve diğer yatırımların peşi sıra geleceğine inanıyorum. Biz şanslıyız, hakikaten tecrübeli bakanlık yapmış bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Kendisinden Allah razı olsun. Kendisine Ordu halkı adına teşekkür ediyoruz. Orada okuyacak, orada yetişecek çocuklarımız ve gençlerimiz adına kendilerine teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.”

“Eğitim pahalıdır ama cahiliyet daha pahalıdır”

Aybastı ilçesi Ortaköy Mahallesi’ne yapılacak “Ordu Büyükşehir Belediyesi Ortaköy İlkokulu-Ortaokulu”nun yapım protokolü imza töreninde duygularını dile getiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, şöyle konuştu:

“Ben de böyle bir kıymetli valiye sahip olduğumuz için kendilerini hem alkışlıyoruz hem çok seviyoruz. Hakla iç içe harikulade bir birlikteliği sürdürüyoruz. Çok örnek bir çalışma. O bakımdan Ordu’da ne yapıyorsak birlikte yapıyoruz. Bu arada da bir okulu Aybastı’ya kavuşturmanın mutluluğu içindeyiz. Birlikte bu çalışmayı yapıyoruz. Modern bir okul olacak. Hem ilkokul, hem ortaokul, teknoloji ile de bezenmiş bir çalışma olacak. Dolayısıyla mimarisi de çok ilginç. Klasik binanın dışında. Orada okuyan öğrencilerin, çalışan öğretmenlerin aynı zamanda mutlu olacağı ortamı oluşturmuş olacağız. Ben, Sayın Valimize, Milli Eğitim’in değerli yöneticilerine ve aynı zamanda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu okulun hayırlı, uğurlu olmasını, sayılarının daha da artmasını temenni ediyorum. Biliyorsunuz eğitim pahalıdır ama cahiliyet daha pahalı. Dolayısıyla eğitime mutlaka bu yatırımları yapmamız gerekiyor. Bugün de 10 Kasım. Anlamlı bir tarihte bunu imzalıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aynı zamanda geleceğe tuttuğu ışığın altında bunları gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu fırsatı bize verdiği için de Sayın Cumhurbaşkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Aybastı ilçesi Ortaköy Mahallesi’ne yapılacak 12 derslikli ilkokul/ortaokul binasının yapım protokolü, Vali Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu tarafından imzalandı.