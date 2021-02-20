Ördek avlamak için kurulan yasadışı evsinler imha edildi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ördek avında kullanılmak üzere yasadışı olarak yapılan 4 evsin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekiplerince imha edildi. Evsinlere bağlanarak canlı mühre şeklinde kullanılan 2 adet yaban ördeği de doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekipleri, ilçeye bağlı Güvercinlik, Izgın ve Yapraklı mahallelerindeki sulak alanlarda av koruma ve kontrolünde bulundu. Yapılan denetimlerde, yaban ördeği avlamak için yasadışı olarak ağaç dallarından yapılan 4 adet evsin tespit edildi. Üzerleri kilim ve halı gibi malzemelerle kapatılan evsinler yakıldıktan sonra kullanılamaz hale getirildi. Kontrollerde 2 adet yaban ördeğinin de canlı mühre olarak kullanıldığı belirlendi Yaban ördekleri, tekrar doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği görevlilerinin, ilçe genelindeki av koruma v kontrol çalışmalarının aralıksız olarak süreceği belirtildi.