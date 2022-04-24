Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop’tan HDP’li Paylan’ın teklifine tepki: “Bir provokasyon olduğunu ifade etmek isterim”
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden hasta hükümlülerin tedavilerinin yapılmadığı iddialarına ilişkin açıklama
Operasyonda şehit düşen polis memuru için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi
Operasyonda şehit düşen polis memuru için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi
Genel 24.04.2022, 12:58
Operasyonda şehit düşen polis memuru için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi