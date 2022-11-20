Onun can dostu "Atlas"ı oldu

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde semt pazarında fidan satan Muharrem Yıldırım, "Atlas" ismini verdiği köpeğini asla yanından ayırmıyor.

Düzce’de yaşayan Muharrem Yıldırım, yavruyken bakımını üstlendiği "Atlas" isimli köpeğiyle dost oldu. Fidan satarak geçimini sağlayan Yıldırım, düzenli olarak Düzce’den Mudurnu’ya geliyor. Yıldırım satış yaparken, Atlas da yanından asla ayrılmıyor. İnsan canlısı köpek, günün yarısını kamyonun şoför koltuğuna konulan battaniyenin içinde uyuyarak geçiriyor. Müşterilerin de ilgi gösterdiği Atlas, Muharrem Yıldırım ile semt pazarlarını geziyor. İkilinin dostluğu yüzlerde tebessüm oluşturuyor.

Atlas’ı 3 yıl önce sahiplendiğini söyleyen Yıldırım, "Beni hiç yalnız bırakmaz. Birlikte yatar, birlikte yer içeriz. Yabancıyı da bilir. Çok beceriklidir. Arabaya ben yokken kimseyi yanaştırmaz. Ben onu çok seviyorum. Her dediğimi yapar, marifetli bir köpektir. İnanın çok seviyorum" dedi.