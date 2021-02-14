banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Köy okullarına kar tatili var mı?
Köy okullarına kar tatili var mı?
Türk kaptanın imdat çağrısı
Türk kaptanın imdat çağrısı
Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Akın Akıntürk'ün 'Önce Vatan' şarkısı dillere dolandı...
Akın Akıntürk'ün 'Önce Vatan' şarkısı dillere dolandı...

Önümüzdeki yıl Erciyes’te Meksikalı, Brezilyalı, Kolombiyalı turistler kayak yapacak

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, önümüzdeki yıl Latin Amerika ülkelerinden gelecek turistleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Genel 14.02.2021, 10:55
1
Önümüzdeki yıl Erciyes’te Meksikalı, Brezilyalı, Kolombiyalı turistler kayak yapacak

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, önümüzdeki yıl Latin Amerika ülkelerinden gelecek turistleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, son yıllarda yapılan yatırımlarla yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Kayakseverlere sunulan imkanlar ve tesislerle adından söz ettiren Erciyes Kayak Merkezi’ne birçok ülkeden turist geliyor. Son yapılan çalışmalarla Latin Amerika ülkelerinden de turistleri Erciyes’e getirmeyi hedeflediklerini aktaran Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Erciyes’te birkaç ülkeye münhasır kalmamız mümkün değil. Bizim esas derdimiz, Ukrayna pazarıyla başlayıp şehrimizi yabancı turizme alıştırdıktan sonra Avrupa, Amerika pazarı gibi özellikle harcama endeksi daha yüksek halkları buraya getirmek. En son yaptığımız çalışmalarda Latin Amerika ülkeleriyle işbirliği yapma yolunda hızla ilerledik. Biliyorsunuz özellikle Uzak Doğu, Latin Amerika, Amerika gibi ülkelerden Kapadokya’ya çok sayıda turist geliyor. Operatörlerle yaptığımız görüşmelerde bu ülkelerden Kayseri Havaalanı’na inen turistlerin Erciyes’e gelip 3-4 günlük paketlerle zaman geçirmesi, kayak yapması, akabinde Kapadokya’ya gidip oradaki dünyanın eşsiz medeniyetini görmelerini sağlamalarıydı. Bu sene yetişirse paketler satışa çıkacak, en kötü ihtimalle gelecek seneden itibaren Erciyes’imizde çok sayıda Meksikalıyı, Brezilyalıyı, Kolombiyalıyı kayak yaparken göreceğiz. Şu an günübirlik geliyorlar. İnşallah o paketler oluştuktan sonra burada çok sayıda Latin Amerika ülkelerinden turist göreceğiz. Bunun yanında bizim Alp ülkeleriyle olan ilişkimiz devam ediyor. Avusturya, İsviçre, Fransa, İngiltere gibi ülkelerden de Erciyes’e charter uçaklarla, tarifeli seferlerle turist getirip bölgemizde daha fazla ekonomik bir hareketlilik oluşturmak ana gayemiz. Çok şükür şu anda da hedeflerimize fazlasıyla ulaşmış durumdayız. Önümüzdeki yıllarda da çok daha farklı bir turist kitlesiyle, daha kaliteli insan kaynağıyla şehrimiz ve bölgemiz karşılaşacak" ifadelerini kullandı
Yorumlar (0)
banner422
yoğun kar yağışlı
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 24 51
2. Galatasaray 23 48
3. Beşiktaş 23 48
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Kasımpaşa 23 26
14. Rizespor 24 26
15. Kayserispor 24 25
16. Erzurumspor 24 25
17. Konyaspor 22 24
18. Başakşehir 23 24
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Altınordu 21 37
7. Tuzlaspor 20 36
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Balıkesirspor 20 19
15. Menemen Belediyespor 20 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. Leicester City 24 46
3. M. United 23 45
4. Liverpool 24 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 24 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 23 25
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Barcelona 22 46
3. Real Madrid 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Levante 21 27
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16