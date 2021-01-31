Online satış, altın çağını yaşıyor

KOCAELİ (İHA) – Pandemi döneminde online satış rekor seviyelere ulaştı. İşletmeciler 2021 yılında bu trendin artacağını tahmin ederken, iş insanı Zorbey Erkoçkar, sosyal medya ve internet üzerinden satışlara güven geldiğini söyledi.

Korona virüsün tüm dünyaya yayılması ile yüz yüze alışveriş bir çok vatandaşı tedirgin ediyor. Tüm bu yaşanan olumsuzluklara rağmen, mağazalarda da yoğunluk yaşanırken, bir çok kişi ise alışverişini internet üzerinden yapmayı tercih ediyor. Vatandaşlar internet üzerinden satılan ürünleri tercih ederken, bu sayı her geçen gün giderek artıyor.

Pandemi döneminin başlamasıyla internet üzerinden yapılan satışlarda rekor seviyelere ulaştıklarını ifade eden iş insanı Zorbey Erkoçkar, “2020 yılının bizim için çok iyi geçtiğini söyleyebiliriz. Özellikle kıyafet ve aksesuar satışları konusunda çok iyi bir yılı geride bıraktık. Çok kısa bir süre gümrükler kapalı kalsa da, güçlü bir ekonomik yapılanma ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu aştı. Şu anda ürün tedarik anlamında hiçbir sıkıntı yaşanmıyor” dedi.

Ürünlerin sıkıntısız gelmesi ile satışların beklenen seviyenin üzerinde gittiğini ifade eden Zorbey Erkoçkar, “Özellikle butik işletmelerin bu süreci çok iyi değerlendirdiğini söyleyebiliriz. Ürün çeşitliliği fazla olunca, özellikle sosyal medyada çok ilgi görüyoruz. Bu yoğun süreçte eşim Tuğçe Erkoçkar ile ortak bir çalışma yürütüyoruz. Sağlam bir alt yapımız ve geniş ağımız var. Sürece hazırlıksız yakalanmadık” diye konuştu.

2021 yılının dijital satış alanında çok daha iyi geçeceğini umduklarını ifade eden Zorbey Erkoçkar, “Kafe işletmemizi bu süreçte kapatmak zorunda kaldık. Ancak sosyal medya üzerinden yaptığımız satışlar artınca, bu alana yoğunlaştık. Aslında beklediğimiz bir olaydı. Çünkü globalleşen dünyada, internet artık hayatımızın her alanına girmiş durumda. Bu yüzden 2021 yılının çok daha iyi geçeceğini tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.