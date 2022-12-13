Önce yaptılar, sonra servis ettiler

Nevşehir Kapadokya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 22-25 Aralık tarihlerinde İstanbul’da yapılacak olan 13.Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali için hazırlıklarına devam ediyor.

Bu yıl 13.’sü düzenlenecek olan Gastronomi festivali öncesi hazırlıklarını sürdüren öğrenciler belirledikleri yemekleri hazırlayarak sunum yaptılar. İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat başkanlığındaki jüri üyelerine sunum yapan öğrenciler, jüri üyelerinden tam not aldı. Öğrencilerin çalışmalarını yerinde inceleyen Polat İstanbul’da yapılacak olan gastronomi festivaline Nevşehir’deki 3 okuldan 12 öğrencinin katılacağını söyledi.

Öğrencilerden 16 yaşındaki öğrenci Kerem Kuzey yemek yapmayı çok sevdiği için aşçılık bölümünde okuduğunu söyledi. Kuzey; “Yemek yapmak benim için bir tutkuydu. Onun için bu okulu tercih ettim. Hayallerimin yolunda devam ediyorum. Böyle bir yarışmaya ilk defa katılacağım için heyecanlıyım. Elimden geleni yaparak ilime birincilik ile döneceğime de inanıyorum” dedi. Öğrenci Eda Çivi de, "Küçüklükten elim tatlılara yatkın. Zaman zaman evde anneme yardım ediyorum. Yemek yapmayı da sevdiğim için bu okulu tercih ettim” şeklinde konuştu.

İlayda Önal da çocukluk hayalini gerçekleştirmek için bu okulu tercih ettiğini söyledi.