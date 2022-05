Omzunda odunla Kapadokya’da koştu, görenler şaştı kaldı

Almanya’da omzunda odunla sıra dışı spor yapan ve uzun mesafe koşan Mehmet Topyürek, Kapadokya tatilini de odunla yaptı. Topyürek’i görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Almanya’da yaşayan ve dünyada ilk defa omzunda odunla koşan adam olarak tarihe geçen Mehmet Topyürek sıra dışı çalışmalarına gittiği yerlerde de davam ediyor. Yaz tatili için geldiği Kapadokya bölgesini gezerken de omzundaki odundan bir an olsun ayrılmayan Topyürek, 16 Temmuz’da Almanya’da düzenlenecek olan Odunla Koşu yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek. Almanya’da omzunda odun ile uzun mesafe koşularına katılan Topyürek; kafes dövüş sporlarında da Almanya 1.si ve Dünya 2. si oldu. 2015 yılından bu yana omzunda odunla en uzun mesafe koşma rekorunu da elinde bulunduran Topyürek, Kapadokya tatilini yaparken de odununu yanından ayırmadı. Kapadokya’da peribacaları arasında yalın ayak, omzunda odunla koşan Topyürek’i gören turistlerde şaşkınlığını gizleyemedi.

Ekstem sporuna başka bir ifade katmak istedim"

Yaptığı sporu sevdiğini aktaran Topyürek; “Ekstrem sporlar ile ilgileniyorum. Şu anda Kapadokya’dayım. Yaptığım iş pek anlaşılır bir cinden değil. Sırtımda odunla koşuyorum. Bu sporu uzun bir süredir Almanya’da yapıyorum. Şu an Kapadokya’ya tatile geldik. Vücudum her zaman spora meyilli ve her zaman spor istiyor. Ekstrem sporuna başka bir ifade katmak istedim. Bu sporu seviyorum. Her yerde yapmak istiyorum. Tatilde, insanların içinde, her yerde odunla koşmak istiyorum” dedi.

Türkiye’yi temsil edecek

16 Temmuz’da Almanya’da düzenlenecek olan odun koşusuna da hazırlandığını söyleyen Topyürek; “Dünyada bu sporu ilk bulan benim. Bu nedenle bu sporun benimle bağdaştırılmasını istiyorum. Her zaman odunla maratonları koşuyorum. İlk olarak Almanya’da evimin önünde iki defa koştum. Bu koşulara birçok insan katıldı. Şu anda bu koşuyu büyütüp dünyaya tanıtmak istiyorum. Adımı İstanbul koşusuna da yazdırdım. İlk defa orda da odunla koşmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Topyürek; “2011 de Almanya’ da Muhaythai şampiyonu oldum. 2012 de ise Muhaythai Dünya 2.’si oldum. Bu spor bana yeterli gelmediği için maratonları koşmaya başladım. Bu koşularda bana yetmeyince odunla koşmaya karar verdim. 2015 yılından beri sırtımda odunla maraton koşuyorum” dedi. Sırtında odunla koştuğunu görenlerin şaşkınlık içinde kendisini seyrettiğini de sözlerine ekleyen Mehmet Topyürek; “İnsanlar ilk başta ne yaptığımı anlamıyorlar. Daha sonra benimle sohbet ettiklerinde bir sporcu olduğumu ve antrenman yaptığımı anlıyorlar” ifadelerini kullandı.

Kapadokya bölgesinde omzunda odunla koşan Topyürek’i gören turistler de şaşkınlığını gizleyemedi. Topyürek’in bir süre ne yaptığını anlamaya çalışan Alman turistlerden Cathrin Chris; “Ben İngilizim fakat Almanya’da öğretmenlik yapıyorum. Bu adamı ilk gördüğümde deli sandım. Biraz çılgınca spor yapıyor” ifadelerini kullandı. Elena Chris de “Kapadokya’da ATV ile geziyorduk. Bir anda bu adamı gördük. Bizim için sürpriz oldu. Sırtında odunla ve çıplak ayakla koşmasından çok etkilendim. Bir anda deli olduğunu düşündüm. Çok çılgınca bir iş yapıyor. Kendisini tebrik ediyorum” diye konuştu.