Ömer Tuğrul İnançer’in sevenleri Pir Nurettin Cerrahi Tekkesinde toplandı

Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden yazar, hukukçu, Karagümrük Cerrahi Tekkesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Tuğrul İnançer, 76 yaşında hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden İnançer’in sevenleri, Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi’nde toplandı.

Fatih Karagümrük’teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi’nin son temsilcisi olarak bilinen Ömer Tuğrul İnançer (76) gece saatlerinde hayatını kaybetti. Türk Tasavvuf Musikisini Koruma ve Yayma Cemiyetinde yöneticisi olan İnançer’in sevenleri Fatih Karagümrük Nurettin Tekkesi Sokak’ta bulunan Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi’ne akın etti.

“Bize hep önderlik etmiştir”

Türk Tasavvuf Musikisini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mustafa Hakan Alvan, “Türk Tasavvuf Musikisini Ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı Başkanı, 1999’dan beri bu kurumun başkanlığını yapan büyüğümüz ‘Ömer Tuğrul İnançer Beyefendi’ dün gece ahirete göçmüştür. Tuğrul Bey Türk Kültürüne uzun yıllardır hizmet etmiştir. Sizlerde bunu takip ediyorsunuz. Ülkemiz ve İslam Dünyası için büyük bir kayıptır. Fakat onun uğrunda çalıştığı, gayret ettiği kültürel değerler için bizler ve vakfımız çalışmaya devam edeceğiz. Onun bize çizdiği yoldan devam edeceğiz inşallah. Tekrar bütün dostlarımıza buradan selamlar ederiz. Başsağlığı dileyen dostlarımıza da teşekkür ederiz. Tuğrul Bey ile 30 küsur yıldır beraber bulunduk. Bize hep önderlik etmiştir. Kültürümüz adına, medeniyetimiz adına bütün çalışmalarında kendisine hizmet etmeye gayret ettik. Bizim için bu bir şereftir. Tekrar söyleyeyim. Onun bize çizdiği yolda, bizler, vakfımız, onu sevenler yürümeye devam edeceğiz” dedi.

“20 gün önce küçük bir sağlık operasyonu geçirmişti”

Ömer Tuğrul İnançer’in 20 gün önce ameliyat olduğunu söyleyen Mustafa Hakan Alvan, “Kendisi bundan 20 gün önce küçük bir sağlık operasyonu geçirmişti. Safra kesesi operasyonu. Sonrada evinde istirahate geçti. Sağlığı gayet yolunda gidiyordu. Ani gelişen bir meseleden dolayı dün gece evinde alemi cemaline intikal etti. Geleneğimize uygun bir takım ritüeller yapıldı. İlahiler söylendi, Efrad-ı Eskar okundu. Yarında tasavvuf geleneğine uygun, Klasik İstanbul Tasavvuf Geleneğine uygun bir cenaze merasimi yapılacak kendisine o şekilde Fatih Camiine gidilecek. Oradan da tekrar gelinecek. Kendisi ömrü boyunca bu kültürü ayakta tutmak için canla, başla gayret etmiş birisiydi. Bizlerinde bu kültüre hizmeti onların vesilesiyle olmuştur. Vakfımız kuruluş amacına uygun faaliyetlerini devam ettirecektir” şeklinde konuştu.

İnançer’in cenazesinin Pazartesi günü Fatih Camii’nde İkindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.