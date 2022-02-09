Ömer Seyfettin’den Balkan savaşında bir gün

Modern Türk hikâyesinin öncü isimlerinden Ömer Seyfettin (1884-1920), asker bir aileden gelmenin yanı sıra, kendisi de askerî eğitim almış, asker olarak görev yapmıştır. O, özellikle II. Meşrutiyet’in ilanından sonra bir asker olarak görev yaptığı Rumeli/Balkan coğrafyasında yaşanan siyasî gelişmelerin, çatışmaların yakın tanığı olmuştur. Onun hikâyelerinde askerlik hatıralarının, Balkan Savaşlarının öncesinden başlayarak, gerek cephede gerekse cephe gerisinde yaşanan siyasî ve sosyal olayları geniş tasviri yer alır. Özellikle savaşlar neticesinde ortaya çıkan menfaatperest, fırsatçı tipler olumsuz tipler olarak işlenir.

Bu gece de açıklarda yattık. Üzerimize kar gibi çiğ yağdı. Topçuların ve süvarilerin ileri karakoluyduk. Şimdi yine bir saattir yürüyoruz. Bilmem nereye gidiyoruz. Sağımızdan birçok top ve tüfek sesleri geliyor. Demek yakınımızda büyük bir çarpışma oluyor. 5 Kasım

Bu gece pis bir samanlıkta yattık. Burası bize saray gibi geldi. Şimdi, yani sabahleyin dün oturduğumuz yere gidiyoruz. 7 Kasım

Bu gece Manastir-Pirlepe yolunda bir tarlada yattık. Her zamanki gibi yine açıkta. Dün İkinci Tabur'un geri çekilmesini sağlamıştık. Sözde bugün de Manastır'a gidiyorduk. Yolda kurmay subaylar bizi çevirdiler. Şimdi geriye döndük.

Hava gayet soğuk ve rutubetli. Askerlerin hepsi hasta. 8 Kasım

Dün dehşetli bir çarpışma oldu. Biz fena hâlde yenildik ve bozguna uğradık. Bizim tabur geri çekilmeyi sağlamakla görevliydi. Çok kayıp verdik. Gece Manastır'a döküldük. Fakat Garp Ordusu kumandanı bizi şehrin içine sokmadı. Şehrin dışında serseri gibi dolaşıyoruz.

Kuşbaşı kar yağıyor. Ayakları donan askerler haykırıyorlar. Yaralılar arabaların üstünde, yerlerde, karların ve çamurların içinde

kıvranarak, inleyerek can veriyorlar.

Bu hâl, sefaletin şüphesiz son derecesidir.

Ve mademki bu da askerliktir, itiraz etmek olmaz. Kar hâlâ yağıyor. Şehrin dışında, bir çingene kulübesinde titriyorum. Ayaklarım donuyor. Ne olacak gibi duruyoruz.

Ne olacak? 9 Kasım 1912



Ömer Seyfettin | Balkan Savaşı Günlüğü